https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/dva-avtomobilya-s-passazhirami-smylo-v-more-v-sochi-1039788189.html

Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи

Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи

Из-за проливных дождей река Чемитоквадже в районе вышла из берегов. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T10:50+0300

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сочи

новости

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Два легковых автомобиля унесло в море в районе поселка Зубова Щель в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.Стихия нанесла большой урон и другим населенным пунктам в Сочи. Были подтоплены десятки домов, школы, повреждены и оборваны линии электропередач. Кроме того, на федеральную трассу А-147 Джубга - граница с Абхазией сошло три селя и повалило несколько деревьев. Сейчас последствия непогоды ликвидированы.На территории Сочи до сих пор действует штормовое предупреждение, пляжи остаются закрытыми для купания

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/nochnoy-liven-zatopil-chastnye-doma-v-ochamchyre-1039779804.html

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