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Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи
Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи
Из-за проливных дождей река Чемитоквадже в районе вышла из берегов. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T10:50+0300
2022-06-24T10:50+0300
2022-06-24T11:05+0300
сочи
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Два легковых автомобиля унесло в море в районе поселка Зубова Щель в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.Стихия нанесла большой урон и другим населенным пунктам в Сочи. Были подтоплены десятки домов, школы, повреждены и оборваны линии электропередач. Кроме того, на федеральную трассу А-147 Джубга - граница с Абхазией сошло три селя и повалило несколько деревьев. Сейчас последствия непогоды ликвидированы.На территории Сочи до сих пор действует штормовое предупреждение, пляжи остаются закрытыми для купания
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сочи, новости
Два автомобиля с пассажирами смыло в море в Сочи
10:50 24.06.2022 (обновлено: 11:05 24.06.2022)
Из-за проливных дождей река Чемитоквадже в районе вышла из берегов.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Два легковых автомобиля унесло в море в районе поселка Зубова Щель в Краснодарском крае, сообщает
пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, в машинах могло находиться до восьми человек. Один человек спасен, еще один найден погибшим. Поиски оставшихся шестерых пострадавших продолжаются.
Стихия нанесла большой урон и другим населенным пунктам в Сочи. Были подтоплены десятки домов, школы, повреждены и оборваны линии электропередач.
Кроме того, на федеральную трассу А-147 Джубга - граница с Абхазией сошло три селя и повалило несколько деревьев. Сейчас последствия непогоды ликвидированы.
На территории Сочи до сих пор действует штормовое предупреждение, пляжи остаются закрытыми для купания