https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/kardiolog-rasskazal-o-simptomakh-infarkta-1039785271.html

Кардиолог рассказал о симптомах инфаркта

Кардиолог рассказал о симптомах инфаркта

Боль при инфаркте означает, что мышцам сердца не хватает кислорода из-за закупорки коронарных артерий. И позднее обращение к врачу может привести к... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T08:55+0300

2022-06-24T08:55+0300

2022-06-24T08:55+0300

медицина

здоровье

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Не стоит игнорировать сжимающую, давящую или жгучую боль в области грудины, она может стать симптомом инфаркта, сообщает РИА Новости со ссылкой на внештатного кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто.При инфаркте миокарда боль также может сопровождаться повышенным потоотделением, слабостью, одышкой, обмороками. Если не предпринять своевременных мер, сердечная мышца в месте, в котором в нее не поступает кислород из-за тромба, умирает и перестает качать кровь. Это ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности и аритмии, опасной для жизни.Сердечно-сосудистые заболевания - самая распространенная причина смерти во всех странах мира, на них приходится 16% смертей. По оценкам ВОЗ, каждый год от них умирает около 17,9 миллиона человек, и эти смерти зачастую носят преждевременный характер и отмечаются у людей моложе 70 лет.Так, ранее сообщалось, что от обширного инфаркта на 49-м году жизни скончался популярный советский и российский исполнитель Юрий Шатунов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220604/arterialnoe-davlenie-kak-raspoznat-signaly-organizma-1021195041.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/skonchalsya-yuriy-shatunov-1039762379.html

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