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https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/likvidirovali-posledstviya-avarii-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-v-novom-afone-1039791611.html
Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне
Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне
Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.По словам Хазириши, сейчас выясняются причины аварии.В результате происшествия три сотрудника АЖД получили травмы, им была оказана медицинская помощь. И их жизни ничего не угрожает.Из-за аварии произошла накладка в движении поездов - в Сухуме застрял поезд Сухум-Санкт-Петербург.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/poezda-stolknulis-v-rayone-novogo-afona-1039786059.html
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абхазия, новости, абхазская железная дорога

Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне

13:40 24.06.2022 (обновлено: 13:44 24.06.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукРетро поезд "Сочи" Туапсе Гагра
Ретро поезд Сочи Туапсе Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.
“Движение возобновили. В 7 утра прошел грузовой поезд, в 9:30 на этом участке по расписанию прошел поезд Москва-Сухум”, - сказал он.
По словам Хазириши, сейчас выясняются причины аварии.
В результате происшествия три сотрудника АЖД получили травмы, им была оказана медицинская помощь. И их жизни ничего не угрожает.
Из-за аварии произошла накладка в движении поездов - в Сухуме застрял поезд Сухум-Санкт-Петербург.
Железнодорожные пути - Sputnik Абхазия, 1920, 23.06.2022
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