https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/likvidirovali-posledstviya-avarii-na-zheleznodorozhnykh-putyakh-v-novom-afone-1039791611.html

Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне

Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне

Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T13:40+0300

2022-06-24T13:40+0300

2022-06-24T13:44+0300

абхазия

новости

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/1e/1032740786_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_271ba2b0b9ebb2f09d86768de157878c.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.По словам Хазириши, сейчас выясняются причины аварии.В результате происшествия три сотрудника АЖД получили травмы, им была оказана медицинская помощь. И их жизни ничего не угрожает.Из-за аварии произошла накладка в движении поездов - в Сухуме застрял поезд Сухум-Санкт-Петербург.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/poezda-stolknulis-v-rayone-novogo-afona-1039786059.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, абхазская железная дорога