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Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне
Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне
Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T13:40+0300
2022-06-24T13:40+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.По словам Хазириши, сейчас выясняются причины аварии.В результате происшествия три сотрудника АЖД получили травмы, им была оказана медицинская помощь. И их жизни ничего не угрожает.Из-за аварии произошла накладка в движении поездов - в Сухуме застрял поезд Сухум-Санкт-Петербург.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/poezda-stolknulis-v-rayone-novogo-afona-1039786059.html
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Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне
13:40 24.06.2022 (обновлено: 13:44 24.06.2022)
Хозяйственный поезд столкнулся с грузовым в районе Нового Афона в четверг, 23 июня.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Ликвидировали последствия аварии на железнодорожных путях в Новом Афоне, об этом корреспонденту Sputnik сообщил помощник генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши.
“Движение возобновили. В 7 утра прошел грузовой поезд, в 9:30 на этом участке по расписанию прошел поезд Москва-Сухум”, - сказал он.
По словам Хазириши, сейчас выясняются причины аварии.
В результате происшествия три сотрудника АЖД получили травмы, им была оказана медицинская помощь. И их жизни ничего не угрожает.
Из-за аварии произошла накладка в движении поездов - в Сухуме застрял поезд Сухум-Санкт-Петербург.