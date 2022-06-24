https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/lyudi-unesennye-v-more-v-sochi-okazalis-turistami-1039790496.html

Унесенные в море в Сочи люди оказались туристами

Унесенные в море в Сочи люди оказались туристами

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что из-за разлива реки в море унесло две машины с людьми. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

новости

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Люди, которых унесло в море вместе с машинами, оказались туристами, приехавшими в Сочи из Ставропольского края, сообщает официальный Telegram-канал главы города Алексея Копайгородского.В результате буйства стихии погибла женщина, одного пострадавшего удалось спасти в море, еще двое взрослых пассажиров и трое детей числятся пропавшими без вести. МЧС продолжает вести поиски, задействованы катеры и вертолеты. Кроме того, сотрудники служб занимаются ликвидацией других последствий шторма - убирают поваленные деревья и последствия схода селей, обеспечивают пищей и водой людей, чьи дома оказались подтоплены из-за разлива рек. В работах задействованы тысяча человек и 400 единиц техники.На территории всего города продолжает действовать штормовое предупреждение, купание в море запрещено, выезды в горы также нежелательны, так как в некоторых местах на дорогу сошли сели, а уровень воды в некоторых реках поднялся до критической отметки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/dva-avtomobilya-s-passazhirami-smylo-v-more-v-sochi-1039788189.html

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