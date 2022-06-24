https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/minoborony-rossii-v-gorskom-kotle-zablokirovany-bolee-dvukh-tysyach-soldat-vsu-1039791854.html
Минобороны России: в "Горском котле" заблокированы более двух тысяч солдат ВСУ
Минобороны России: в "Горском котле" заблокированы более двух тысяч солдат ВСУ
В "Горском котле" окружено четыре батальона ВСУ, одна бригадно-артиллерийская группа, формирование бойцов националистического "Правого сектора" и отряд... 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T14:16+0300
2022-06-24T14:16+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Российская армия заблокировала группировку украинских военных в районе населенных пунктов Горское и Золотое на Украине, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве отмечают, что бойцы противника истощены - их численность составляет менее 40% изначальной, сообщение с вышестоящим украинским командованием потеряно, снабжение оружием и боеприпасами прекращено. "Российские войска сжимают кольцо "Горского котла", нанося противнику непрерывное огневое поражение", - отмечено в сообщении.За последние сутки в этом районе добровольно сдался в плен 41 солдат ВСУ. Кроме того, нередки случаи дезертирства и отказа участвовать в боевых действиях, они принимают массовый характер.Половина населенного пункта Золотое уже взята под контроль российскими военнослужащими. Также за последние пять дней были освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щербкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/rossiyskie-voyska-unichtozhili-49-rezervuarov-s-toplivom-dlya-ukrainskoy-tekhniki-1039776944.html
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министерство обороны рф, россия, украина, донбасс
Минобороны России: в "Горском котле" заблокированы более двух тысяч солдат ВСУ
В "Горском котле" окружено четыре батальона ВСУ, одна бригадно-артиллерийская группа, формирование бойцов националистического "Правого сектора" и отряд иностранных наемников.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Российская армия заблокировала группировку украинских военных в районе населенных пунктов Горское и Золотое на Украине, сообщает
Министерство обороны России.
"Всего в "Горском котле" сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов "Правого сектора", до 80 иностранных наемников; а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов," - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что бойцы противника истощены - их численность составляет менее 40% изначальной, сообщение с вышестоящим украинским командованием потеряно, снабжение оружием и боеприпасами прекращено.
"Российские войска сжимают кольцо "Горского котла", нанося противнику непрерывное огневое поражение", - отмечено в сообщении.
За последние сутки в этом районе добровольно сдался в плен 41 солдат ВСУ. Кроме того, нередки случаи дезертирства и отказа участвовать в боевых действиях, они принимают массовый характер.
Половина населенного пункта Золотое уже взята под контроль российскими военнослужащими. Также за последние пять дней были освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щербкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.