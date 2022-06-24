https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/minoborony-rossii-v-gorskom-kotle-zablokirovany-bolee-dvukh-tysyach-soldat-vsu-1039791854.html

Минобороны России: в "Горском котле" заблокированы более двух тысяч солдат ВСУ

Минобороны России: в "Горском котле" заблокированы более двух тысяч солдат ВСУ

В "Горском котле" окружено четыре батальона ВСУ, одна бригадно-артиллерийская группа, формирование бойцов националистического "Правого сектора" и отряд... 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T14:16+0300

2022-06-24T14:16+0300

2022-06-24T14:16+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Российская армия заблокировала группировку украинских военных в районе населенных пунктов Горское и Золотое на Украине, сообщает Министерство обороны России.В ведомстве отмечают, что бойцы противника истощены - их численность составляет менее 40% изначальной, сообщение с вышестоящим украинским командованием потеряно, снабжение оружием и боеприпасами прекращено. "Российские войска сжимают кольцо "Горского котла", нанося противнику непрерывное огневое поражение", - отмечено в сообщении.За последние сутки в этом районе добровольно сдался в плен 41 солдат ВСУ. Кроме того, нередки случаи дезертирства и отказа участвовать в боевых действиях, они принимают массовый характер.Половина населенного пункта Золотое уже взята под контроль российскими военнослужащими. Также за последние пять дней были освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щербкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/rossiyskie-voyska-unichtozhili-49-rezervuarov-s-toplivom-dlya-ukrainskoy-tekhniki-1039776944.html

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