https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25-i-26-iyunya-1039803547.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 июня
территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием области пониженного давления и прохождения холодных атмосферных фронтов. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T18:45+0300
2022-06-24T18:45+0300
2022-06-24T18:45+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман, на море - шторм, возможен смерч.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем +19°С до +24°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 июня
территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием области пониженного давления и прохождения холодных атмосферных фронтов.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман, на море - шторм, возможен смерч.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем +19°С до +24°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.