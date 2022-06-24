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Российские войска уничтожили более 200 наемников на Украине
Российские войска уничтожили более 200 наемников на Украине
В рамках военной спецоперации российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T17:40+0300
2022-06-24T17:40+0300
2022-06-24T17:48+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Российские войска уничтожили высокоточными ударами более 200 наемников и 100 украинских националистов в Николаевской и Харьковской областях, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и украинская военная техника в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружение и материальных средств, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в том числе, артиллерийская батарея гаубиц М777 в Харьковской области.Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожена ЗРК С-300 в районе Одессы.Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронированных машин, 17 спецавтомобилей. Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять тактических ракет "Точка-У".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/minoborony-rossii-v-gorskom-kotle-zablokirovany-bolee-dvukh-tysyach-soldat-vsu-1039791854.html
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Российские войска уничтожили более 200 наемников на Украине
17:40 24.06.2022 (обновлено: 17:48 24.06.2022)
В рамках военной спецоперации российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру противника.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Российские войска уничтожили высокоточными ударами более 200 наемников и 100 украинских националистов в Николаевской и Харьковской областях, сообщает
Министерство обороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи" и до 100 украинских националистов", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и украинская военная техника в 367 районах.
Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружение и материальных средств, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в том числе, артиллерийская батарея гаубиц М777 в Харьковской области.
Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожена ЗРК С-300 в районе Одессы.
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронированных машин, 17 спецавтомобилей.
Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять тактических ракет "Точка-У".