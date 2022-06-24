https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-200-naemnikov-na-ukraine-1039802331.html

Российские войска уничтожили более 200 наемников на Украине

Российские войска уничтожили более 200 наемников на Украине

В рамках военной спецоперации российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T17:40+0300

2022-06-24T17:40+0300

2022-06-24T17:48+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Российские войска уничтожили высокоточными ударами более 200 наемников и 100 украинских националистов в Николаевской и Харьковской областях, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и украинская военная техника в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружение и материальных средств, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в том числе, артиллерийская батарея гаубиц М777 в Харьковской области.Кроме того, береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожена ЗРК С-300 в районе Одессы.Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронированных машин, 17 спецавтомобилей. Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять тактических ракет "Точка-У".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/minoborony-rossii-v-gorskom-kotle-zablokirovany-bolee-dvukh-tysyach-soldat-vsu-1039791854.html

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