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Сотрудники абхазской таможни изъяли более 11 тысяч контрабандных сигарет
Сотрудники абхазской таможни изъяли более 11 тысяч контрабандных сигарет
Без уплаты таможенной пошлины при пересечении границы совершеннолетний гражданин может провезти с собой до 200 сигарет. 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T21:39+0300
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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета Абхазии изъяли 11 800 контрабандных сигарет. Об этом сообщает сайт ведомства. В ручной клади задержанного сотрудники таможни обнаружили 5 800 сигарет с абхазскими акцизными марками, которые он тайком вывозил в Россию. Контрабанда была изъята.Еще 6 тысяч сигарет было обнаружено в ходе реализации оперативной информации в Сухуме. Оперативные сотрудники ГТК Абхазии остановили машину, за рулем которой сидела гражданка России. В салоне были найдены два пакета, а в них - табачная продукция без абхазских акцизных марок, которая была ранее ввезена на территорию республики с нарушением таможенного законодательства. Сигареты также были изъяты.Материалы по данным административным правонарушениям были переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Таможенного комитета Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/avto-s-sigaretnymi-dveryami-zaderzhali-rossiyskie-tamozhenniki-v-adlere-1039722627.html
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абхазия, новости, контрабанда
Сотрудники абхазской таможни изъяли более 11 тысяч контрабандных сигарет
Без уплаты таможенной пошлины при пересечении границы совершеннолетний гражданин может провезти с собой до 200 сигарет.
СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета Абхазии изъяли 11 800 контрабандных сигарет. Об этом сообщает сайт ведомства.
Часть запрещенного груза была обнаружена в ходе досмотра ручной клади мужчины, пересекавшего пешеходную составляющую таможенного поста "Псоу".
В ручной клади задержанного сотрудники таможни обнаружили 5 800 сигарет с абхазскими акцизными марками, которые он тайком вывозил в Россию. Контрабанда была изъята.
Еще 6 тысяч сигарет было обнаружено в ходе реализации оперативной информации в Сухуме. Оперативные сотрудники ГТК Абхазии остановили машину, за рулем которой сидела гражданка России. В салоне были найдены два пакета, а в них - табачная продукция без абхазских акцизных марок, которая была ранее ввезена на территорию республики с нарушением таможенного законодательства. Сигареты также были изъяты.
Материалы по данным административным правонарушениям были переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Таможенного комитета Абхазии.