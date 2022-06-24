https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/telo-vtoroy-pogibshey-obnaruzhili-v-more-v-sochi-1039798940.html

Тело второй погибшей обнаружили в море в Сочи

Тело второй погибшей обнаружили в море в Сочи

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Сочи река Чемитоквадже вышла из берегов и унесла в море два легковых автомобиля вместе с пассажирами. 24.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-24T16:00+0300

2022-06-24T16:00+0300

2022-06-24T16:00+0300

сочи

новости

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Тело девушки было найдено спасателями в акватории города Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.Ранее спасателям удалось выловить из моря 42-х летнего мужчину, его доставили в больницу с переохлаждением. Еще одна женщина погибла, остальных пассажиров, в числе которых маленькие дети, сейчас ищут.В результате непогоды было подтоплено порядка 50 домов в 11 населенных пунктах, кроме того, на федеральную трассу Джубга - граница с Абхазией из-за дождей сошли три селя. Работы по ликвидации последствий разгула стихии продолжаются, задействовано более тысячи человек и сотни единиц техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/lyudi-unesennye-v-more-v-sochi-okazalis-turistami-1039790496.html

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