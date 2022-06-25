https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/abkhazskiy-tennisist-nestor-tsuzhba-zaklyuchil-kontrakt-s-rossiyskoy-akademiey-1039808668.html

Нестор Цужба заключил контракт с российской теннисной академией

Нестор Цужба заключил контракт с российской теннисной академией

Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T13:15+0300

2022-06-25T13:15+0300

2022-06-25T13:19+0300

спорт

теннис

абхазия

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Юный абхазский теннисист Нестор Цужба заключил контракт с российской Академией Александра Островского, об этом корреспонденту Sputnik сообщил отец спортсмена Давид Цужба.Нестор прошел отборочные испытания и стал студентом программы "Avant Garde". По словам Давида Цужба, попасть в Академию было непросто. В этом году в программу отобрали всего пять человек.Сам юный теннисист, как отметил Давид Цужба, не без доли грусти воспринял новость о том, что расстается с первым тренером Элизабет Акуция. Однако он понимает, что в Москве открываются новые двери в мир большого спорта."Ребенок начал заниматься теннисом в Абхазии. Самый главный человек, который сыграл большую роль в его взрослении в плане тенниса, - его тренер Акуция Элизабет Валерьевна. У нас в Абхазии есть такие специалисты, которые готовят ребят, не имея условий. Здесь, конечно, менталитет другой. Когда Нестор начал это понимать, конечно, были и слезы. Но он уже понимает, что будущее есть именно тут. В Абхазии условий нет. В Абхазии нужно на государственном уровне поднимать спорт, а не только проводить памятные турниры", - считает Давид Цужба.Нестор Цужба официально играет в российском теннисном рейтинговом турнире с 2022 года. Начинал с 450-й строчки, на сегодня уже поднялся на 43-ю среди спортсменов 2012-2013 года рождения, а среди детей 2013 года рождения - входит в тройку лидеров.Академия Александра Островского - одна из ведущих спортивных организаций России по подготовке спортивного резерва по теннису. Готовят юных спортсменов тренера-преподаватели высших категорий. В команде Академии работают тренеры-преподаватели высших категорий, мастера спорта, победители турниров ITF, WTA, ATP, а также Олимпийских Игр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/Dopolnitelnoe-vremya-Tsuzhba-o-razvitii-rebenka-na-puti-bolshogo-sporta---1033105646.html

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