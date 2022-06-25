https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/pervyy-polk-sarmatov-vstanet-na-boevoe-dezhurstvo-do-kontsa-2022-goda-1039811636.html

Первый полк "Сарматов" встанет на боевое дежурство до конца 2022 года

Первый полк "Сарматов" встанет на боевое дежурство до конца 2022 года

Российский "Сармат" - самая мощная баллистическая гиперзвуковая ракета в мире, не имеющая аналогов. 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T18:14+0300

2022-06-25T18:14+0300

2022-06-25T18:27+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. "Роскосмос" приступил к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца года в Красноярском крае, сообщил гендиректор компании Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата". По словам Рогозина, в определенных моментах требования к ракете будут повышены, по согласованию с заказчиком - Минобороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/sarmat-obespechit-tekhnologicheskoe-prevoskhodstvo-rossii-na-50-let-1039784433.html

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