https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/sarmat-obespechit-tekhnologicheskoe-prevoskhodstvo-rossii-na-50-let-1039784433.html

"Сармат" обеспечит технологическое превосходство России на 50 лет

"Сармат" обеспечит технологическое превосходство России на 50 лет

"Сармат" – самая мощная баллистическая ракета в мире, созданная Россией и не имеющая аналогов. Первый ее пуск был проведен 20 апреля. 23.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-23T19:45+0300

2022-06-23T19:45+0300

2022-06-23T19:45+0300

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Российская тяжелая МБР "Сармат" по боевому могуществу и совершенству превзошла легендарную МБР "Воевода". Технологический отрыв от аналогичной по предназначению американской МБР Minuteman III шахтного базирования огромен, и подчеркивает отставание Соединенных Штатов в разработке передовых вооружений, строительстве и модернизации Стратегических ядерных сил.Президент РФ Владимир Путин 21 июня заявил, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. И до появления "Сармата" боевая нагрузка "Воеводы" (до 8,7 тонн) и дальность (до 16 000 км) оставались недосягаемыми для Запада. Самая "грузоподъемная" американская МБР "Трайдент" морского базирования может забросить боеголовку массой 2,8 тонны на 11 000 км.МБР пятого поколения "Сармат" увеличил отрыв от западных "конкурентов", и обеспечил технологическое превосходство РФ в области стратегических ядерных вооружений на ближайшие полвека, и будет состоять на вооружении до 2070-х годов."Сармат" стартовой массой 210 тонн гарантированно преодолеет все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, доставит боевые блоки массой 10 тонн на расстояние до 18 000 км. Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР. Гиперзвуковые блоки "Авангард" способны планировать на скоростях до 28 Махов (33 560 км/час). Новейший "Сармат" оснащен новыми двигателями, имеет шахтную и мобильную модификации. Если боевые блоки "Воеводы" летят к цели в облаке ложных элементов, и отклоняются от цели не более чем на 500 метров, то "Сармат" наверняка имеет еще более совершенные системы защиты и наведения на цель.Один "Сармат" способен доставить через любой из полюсов Земли 7,5 ядерных мегатонн, и погубить до 37 млн граждан государства-агрессора, 10 ракет уничтожат любую страну целиком (предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3 – развернутые 700 пусковых установок и 1550 боевых блоков, из которых 60% – шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности).Важная технологическая особенность новой российской МБР – возможность нанесения высокоточного неядерного удара: при скорости в атмосфере 15 Maxов (около 18 000 км/час) перехват невозможен, а кинетическая энергия боевого блока гарантирует "атомные" разрушения без проникающей радиации.Сравнение характеристик российской МБР "Сармат" и аналогичной по предназначению ракеты шахтного базирования Minuteman III позволяет понять, насколько преувеличены слухи и высказывания директора Northrop Grumman Кэти Уорден об исключительности и технологическом превосходстве США в минувшие 65 лет.Слабое звеноЕдинственная американская наземная ракета Minuteman III служит более полувека, после всех модернизаций способна нести боеголовку массой 1,1 тонны (три боеголовки мощностью по 350 килотонн) на расстояние до 13 000 км, и конкурентом российским МБР не является. И вообще, на фоне исполинского "Сармата" 39-тонный "Минитмен" показался американскому военному аналитику Майклу Пеку лишь "реактивной зубочисткой".Minuteman III называют слабым звеном американской ядерной триады: половина из восьми пусков в XXI веке оказались неудачными. Ожидаемая замена шахтного арсенала стратегических ядерных сил Пентагона новыми МБР оценивается в 264 млрд долларов, однако проект Ground Based Strategic Deterrent находится в тупиковом состоянии недоразработки и недофинансирования. Американцам не удается решить проблему гиперзвука, а ядерные союзники – Великобритания и Франция – полностью отказались от стратегических ракет наземного базирования в пользу МБР на подводных лодках.Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III конструктивно являются продолжением Minuteman I образца 1962 года, и находятся на вооружении с 1970 года. Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард ранее предупредил сенат и администрацию Белого дома: "Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… ракеты настолько устарели, что их конструкторы уже умерли, а действующие инженеры не имеют даже части необходимой технической документации". Старые чертежи отстают от современных стандартов на десятилетия.Ядерная триада неэффективна, если хотя бы один из ее компонентов небоеспособен. И Minuteman – тревожный знак технологического упадка. Вероятную потерю (списание) 450 шахтных МБР Minuteman III ракетами воздушного и морского базирования компенсировать невозможно. Модернизированный ветеран войны во Вьетнаме B-52 Stratofortress недавно отметил 70-летие, и это исчезающий вид "динозавров". Тяжелые бомбардировщики B-1 Lancer (на вооружении с 1985 года) ядерным арсеналом не располагают, более 90% парка этих машин небоеготовы из-за технических проблем.Два десятка бомбардировщиков B-2 Spirit (созданы для ядерных ударов по Москве в 1980-х, цена 2 млрд долларов за штуку) – чрезвычайно хрупки, капризны и требовательны к техническому обслуживанию. B-1 Lancerи B-2 Spiritбудут списаны в 2030-х годах, и новый "стратег" B-21 Raider их не заменит (еще не построен и прототип).Ядерная триада США со временем может исчезнуть (как во Франции и Британии), останутся только МБР Trident II D5 морского базирования (на субмаринах Ohio и Columbia), а это означает рост уязвимости – на фоне совершенствования арсеналов МБР России, Китая и Северной Кореи. Не говоря уже о полной утрате американской исключительности в области высоких оружейных технологий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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