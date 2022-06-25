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Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил

Промзона "Азота" в Северодонецке перешла под полный контроль ЛНР и союзных сил

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Промышленная зона в Северодонецке, включая химзавод "Азот", перешла под полный контроль народной милиции ЛНР и российских военных... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T18:38+0300

2022-06-25T18:38+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Промышленная зона в Северодонецке, включая химзавод "Азот", перешла под полный контроль народной милиции ЛНР и российских военных, заявил подполковник силового ведомства Андрей Марочко."Промзона предприятия "Азот" в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ", - написал Марочко в своем Telegram-канале.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что промзона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены и зачищается селение Боровское. С территории завода вывели до 800 мирных жителей.Также в субботу союзные войска и силы ЛНР взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске, бои идут в городской застройке.

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