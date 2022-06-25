Война и апхярца: как художник Батал Джапуа создал музыкальный инструмент
11:45 25.06.2022 (обновлено: 11:46 25.06.2022)
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
© Foto / Батал Джапуа
Несколько дней назад известный абхазский художник Батал Джапуа завершил процесс изготовления национального абхазского смычкового инструмента апхярца.
О том, какая история времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов связана с созданием инструмента, художник рассказал в интервью радио Sputnik.
Sputnik
Эпизод войны
Батал Джапуа – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, он удостоен ордена Леона. В интервью радио Sputnik он рассказал об одном из эпизодов войны, после которого у него появилось желание своими руками изготовить абхазский музыкальный инструмент апхярца.
Во время войны в одном из освобожденных сел на заборе, на колышке висела разбитая апхярца, она была очень красивая и необычная. Увидев брошенный инструмент художник дал себе слово, что воссоздаст его, если выберется живым.
"Для того, чтобы начать изготовление апхярца, нужно было изучить все тонкости этой работы – необходимо сделать деревянную заготовку по специальной технологии и так далее. В этом мне очень помогла книга историка музыки Инны Хашба "Абхазские народные инструменты". Я эту книгу увидел после войны в одном из магазинов Гудауты, взял сразу 10 экземпляров, потом раздал своим друзьям", - рассказал художник.
Помимо книги, в создании инструмента ему помогли советы знающих людей, которые также увлечены изготовлением различных предметов жизнедеятельности абхазов разных периодов истории.
"Собрав необходимый материал, я сделал две апхярцы. Один из инструментов я подарил своему племяннику, другой я хотел оставить себе, но оказалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров коллекционирует музыкальные инструменты, оставшийся инструмент подарили ему", - рассказал Батал Джапуа.
После, художник снова решил изготовить абхазский национальный инструмент – несколько дней назад он завершил работу.
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
1/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
2/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
3/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
4/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
© Foto / Батал ДжапуаНациональный инструмент созданный Баталом Джопуа
5/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
1/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
2/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
3/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
4/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
5/5
© Foto / Батал Джапуа
Национальный инструмент созданный Баталом Джопуа
Как создается апхиарца
В создании инструмента художник использует те же методы, что и предки абхазов. В старину его делали из различных видов дерева, в числе которых был дуб, однако самым лучшим материалом считается ольха.
"Историк музыки Инна Хашба предполагала, что ольху предпочитали больше, так как с ней легче работать. Но насколько мне удалось выяснить, апхярца сделанная из этого вида дерева, более полно и емко передает музыкальные звуки. Ольху используют для создания самого звучного струнного музыкального инструмента – скрипки, абхазские мастера об этом знали, поэтому стали использовать для создания апхярцы", - подчеркнул Батал Джапуа.
17 июня 2016, 12:23
Если иметь под рукой все необходимые материалы, то для изготовления инструмента понадобится две недели, отмечает художник. Третью свою апхярцу Джапуа планирует оставить себе.
"Это тоже скульптура, инструмент близок к форме абхазского кинжала, подобную технику используют наши братья адыги. Название апхярца переводится как "идти вперед", его использовали во время войн, под его звучание пели героические песни, поэтому иногда ее выполняли в форме кинжала", - говорит мастер.
Апхярца – струнный смычковый музыкальный инструмент. Один из основных народных музыкальных инструментов абхазского народа. Апхярца представляет собой двухструнный инструмент с узким веретенообразным корпусом.