Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи
© Sputnik / Леон Адлейба Первый международный шахматный рапид-турнир
© Sputnik / Леон Адлейба
Второй этап детско-юношеского шахматного турнира, в котором участвовало 20 спортсменов из Абхазии, прошел в Сочи 25 июня.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Полный комплект медалей завоевали молодые шахматисты из Абхазии на втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи, рассказал тренер по шахматам Гудаутской ДЮСШ Альберт Карапетян.
Он уточнил, что "бронзовой" медали удостоился Дамир Халваш из Гудауты, "серебро" привезут домой Петр Казанджян из Гагры и Астан Тания из Гудауты. "Золотую" медаль заработала Сария Лакоба также из Гудауты.
"Многие наши мальчики и девочки дебютировали на этих соревнованиях, и соперники из Краснодарского края были сильными, но им удалось показать хорошие результаты, а также набрать очки для поднятия своего рейтинга в российской шахматной таблице, что приблизит их к получению шахматного разряда", - сказал он.
Тренер добавил, что в целом он доволен результатами своих подопечных. Победители и призеры получили от организаторов кубки, медали и "билет" в третий этап турнира.
"Уровень нашей подготовки, конечно, немного уступает, но ребята боролись достойно, с азартом. Это хороший стимул для дальнейших занятий. Думаю, что мы будем лучше готовы к третьему этапу и займем больше призовых мест.
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
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© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
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© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
Всего во втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи участвовало около 100 спортсменов из Краснодарского края и 20 из Гагры, Пицунды и Гудауты.