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https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/abkhazskie-shakhmatisty-zavoevali-chetyre-medali-na-sorevnovaniyakh-v-sochi-1039828046.html
Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи
Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи
Второй этап детско-юношеского шахматного турнира, в котором участвовало 20 спортсменов из Абхазии, прошел в Сочи 25 июня. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Полный комплект медалей завоевали молодые шахматисты из Абхазии на втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи, рассказал тренер по шахматам Гудаутской ДЮСШ Альберт Карапетян.Он уточнил, что "бронзовой" медали удостоился Дамир Халваш из Гудауты, "серебро" привезут домой Петр Казанджян из Гагры и Астан Тания из Гудауты. "Золотую" медаль заработала Сария Лакоба также из Гудауты.Тренер добавил, что в целом он доволен результатами своих подопечных. Победители и призеры получили от организаторов кубки, медали и "билет" в третий этап турнира."Уровень нашей подготовки, конечно, немного уступает, но ребята боролись достойно, с азартом. Это хороший стимул для дальнейших занятий. Думаю, что мы будем лучше готовы к третьему этапу и займем больше призовых мест.Всего во втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи участвовало около 100 спортсменов из Краснодарского края и 20 из Гагры, Пицунды и Гудауты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/yunye-shakhmatisty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1037072867.html
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спорт, шахматы, сочи, новости

Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи

19:31 26.06.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Первый международный шахматный рапид-турнир
Первый международный шахматный рапид-турнир - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Второй этап детско-юношеского шахматного турнира, в котором участвовало 20 спортсменов из Абхазии, прошел в Сочи 25 июня.
СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Полный комплект медалей завоевали молодые шахматисты из Абхазии на втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи, рассказал тренер по шахматам Гудаутской ДЮСШ Альберт Карапетян.
Он уточнил, что "бронзовой" медали удостоился Дамир Халваш из Гудауты, "серебро" привезут домой Петр Казанджян из Гагры и Астан Тания из Гудауты. "Золотую" медаль заработала Сария Лакоба также из Гудауты.

"Многие наши мальчики и девочки дебютировали на этих соревнованиях, и соперники из Краснодарского края были сильными, но им удалось показать хорошие результаты, а также набрать очки для поднятия своего рейтинга в российской шахматной таблице, что приблизит их к получению шахматного разряда", - сказал он.

Тренер добавил, что в целом он доволен результатами своих подопечных. Победители и призеры получили от организаторов кубки, медали и "билет" в третий этап турнира.
"Уровень нашей подготовки, конечно, немного уступает, но ребята боролись достойно, с азартом. Это хороший стимул для дальнейших занятий. Думаю, что мы будем лучше готовы к третьему этапу и займем больше призовых мест.
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЧетыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Четыре медали завоевали абхазские шахматисты на соревнованиях в Сочи
Всего во втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи участвовало около 100 спортсменов из Краснодарского края и 20 из Гагры, Пицунды и Гудауты.
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
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