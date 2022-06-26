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Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи

Абхазские шахматисты завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи

Второй этап детско-юношеского шахматного турнира, в котором участвовало 20 спортсменов из Абхазии, прошел в Сочи 25 июня. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T19:31+0300

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Полный комплект медалей завоевали молодые шахматисты из Абхазии на втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи, рассказал тренер по шахматам Гудаутской ДЮСШ Альберт Карапетян.Он уточнил, что "бронзовой" медали удостоился Дамир Халваш из Гудауты, "серебро" привезут домой Петр Казанджян из Гагры и Астан Тания из Гудауты. "Золотую" медаль заработала Сария Лакоба также из Гудауты.Тренер добавил, что в целом он доволен результатами своих подопечных. Победители и призеры получили от организаторов кубки, медали и "билет" в третий этап турнира."Уровень нашей подготовки, конечно, немного уступает, но ребята боролись достойно, с азартом. Это хороший стимул для дальнейших занятий. Думаю, что мы будем лучше готовы к третьему этапу и займем больше призовых мест.Всего во втором этапе детско-юношеского шахматного турнира в Сочи участвовало около 100 спортсменов из Краснодарского края и 20 из Гагры, Пицунды и Гудауты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/yunye-shakhmatisty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1037072867.html

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