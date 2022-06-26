https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/bokser-khariton-agrba-pobedil-v-superfinale-interkontinentalnogo-kubka-1039815131.html

Боксер Харитон Агрба победил в финале "Интерконтинентального кубка"

Боксер Харитон Агрба победил в финале "Интерконтинентального кубка"

В решающем противостоянии встретились две лучшие команды групповой стадии – сборные России и Азии, которые на первом этапе заняли первые места, опередив... 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T00:45+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Выступающий за Россию боксер родом из Абхазии Харитон Агрба одержал победу над соперником из Узбекистана Бобо-Усмоном Батуровым в бою суперфинала "Интерконтинентального кубка", который проходит в Москве в ночь на воскресенье 26 июня.Агрба победил по итогам четырех раундов единогласным решением судей. Это уже четвертая подряд победа абхазского спортсмена на "Интерконтинентальном кубке".В суперфинале турнира встретились две лучшие команды групповой стадии – сборные России и Азии, которые на первом этапе заняли лидирующие места, опередив представителей Африки и Америки. После победы Харитона Агрба счет в финале стал 1:1. Бои продолжились.По регламенту турнира, каждая команда состоит из пяти участников в разных весовых категориях: до 63 килограмм, до 68 килограмм, до 75 килограмм, до 80 килограмм и до 90 килограмм. Формула боя - четыре раунда по три минуты.Харитон Агрба - профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом Российской Федерации. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года: не имеет поражений, в пяти боях выиграл нокаутом.

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