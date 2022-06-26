https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/direktor-sukhumskogo-botsada-vyrazil-vozmuschenie-povedeniem-posetiteley-1039827197.html

Директор Сухумского ботсада выразил возмущение поведением посетителей

Директор Сухумского ботсада выразил возмущение поведением посетителей

В Сухумском ботаническом саду, который был основан более 180 лет назад, произрастает до трех тысяч видов растений. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T18:42+0300

2022-06-26T18:42+0300

2022-06-26T18:42+0300

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз возмущен поведением посетителей и считает необходимым изменить график посещения объекта, об этом он сказал в эфире радио Sputnik Абхазия.По словам Губаз, большой урон наносят сами жители Абхазии, которые нередко приходят в ботсад со своими собаками. Дети также не отличаются бережным отношением к природе и оставляют после себя много мусора. Охранники не могут уследить за всеми посетителями, а взрослые, сопровождающие детей, упускают многое из виду. Кроме того, подчеркнул директор объекта, бывают случаи, когда школьники сбегают с уроков и проводят время в ботаническом саду.Запрет на посещение дендропарка в Сухуме Губаз назвал правильным решением, которое оберегает от человеческого фактора ценные виды растений. При этом он не исключает в будущем возможности открытия дендропарка для посетителей, но только после внедрения всех необходимых мер защиты и по определенному графику – два раза в неделю."Конечно, такие объекты сделаны для людей, но во избежание ущерба нужно пускать туда посетителей один или два раза в неделю, как это практикуется в Европе и России. До войны Сухум был краше Сочи, но сегодня мы во многом нуждаемся. Мы не стали поднимать цены за билет, как в Новом Афоне и на Рице, но у нас проблемы с техникой, фондовой оранжереей, питомником", - сказал Губаз.Сухумский ботанический сад был основан 182 года назад. Он расположен на территории в пять гектаров, где произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190914/subtropicheskaya-skazka-iz-istorii-suxumskogo-botanicheskogo-sada-1019491525.html

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