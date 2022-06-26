https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/dopolnitelnoe-vremya-adleyba-o-pobede-v-boe-revanshe-s-kalazhokovym-1039775989.html

Дополнительное время: Адлейба о победе в бое-реванше с Калажоковым

Дополнительное время: Адлейба о победе в бое-реванше с Калажоковым

Гость программы "Дополнительео время" на радио Sputnik Абхазия - чемпион мира по версии WBO среди молодежи, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт)... 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T16:51+0300

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Дополнительное время: Адлейба Дополнительное время: Адлейба

Абхазский боксер Игорь Адлейба провел бой-реванш с российским спортсменом Кантемиром Калажоковым на вечере бокса в Москве в четверг, 9 июня.Восьмираундовый бой проходил в полусредней весовой категории. Предыдущий рейтинговый бой между Игорем и Кантемиром состоялся в Екатеринбурге в августе 2020 года и завершился ничьей.Во время боя Игорь Адлейба дважды оказался в нокдауне, но в итоге одержал победу. Это, как признался спортсмен, пример того, что никогда нельзя сдаваться и всегда нужно идти до конца. Подробности слушайте в аудиофайле. Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). На профессиональном ринге он провел 15 поединков, на счету спортсмена 13 побед и 2 ничьи.

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