https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-iyunya-1039825801.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием области пониженного атмосферного давления. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T17:10+0300

2022-06-26T17:10+0300

2022-06-26T17:10+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. В понедельник, 27 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью +14°С до +19°С, днем +21°С до +26°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, лето, новости