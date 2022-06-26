https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/spiker-parlamenta-lasha-ashuba-pozdravil-abaza-tv-s-15-letiem-1039821609.html

Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил "Абаза-ТВ" с 15-летием

Спикер Парламента Лаша Ашуба поздравил "Абаза-ТВ" с 15-летием

Первый независимый телеканал в Абхазии "Абаза-ТВ" отмечает в воскресенье 15 лет со дня выхода в эфир. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T13:55+0300

2022-06-26T13:55+0300

2022-06-26T14:00+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил гендиректора и сотрудников "Абаза-ТВ" с 15-летием телеканала, текст поздравления опубликован на сайте Парламента."Поздравляем вас с 15-й годовщиной создания ООО "Абаза-ТВ" и начала его работы! Мы ценим стремление коллектива "Абаза-ТВ" всегда оперативно и непредвзято представлять информацию нам – зрителям, объективно освещать жизнь нашего государства. Вы вносите ощутимый вклад в просветительскую деятельность, направленную на сохранение абхазского языка, культуры и народных традиций, способствуете расширению кругозора своей аудитории. Накопленный вами архив материалов уже стал историческим наследием", - говорится в праздничном обращении Ашуба.Спикер отметил, что за годы работы коллектив телеканала накопил большой профессиональный опыт, и выразил уверенность в том, что его передадут будущим поколениям сотрудников, развиваясь вместе с динамично меняющимся миром.От лица всех депутатов Парламента Ашуба пожелал сотрудникам "Абаза-ТВ" всегда идти в ногу со временем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/aslan-bzhaniya-pozdravil-kollektiv-abaza-tv-s-15-letnim-yubileem-1039819328.html

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