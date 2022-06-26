https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/voz-priznala-chrezvychaynyy-kharakter-vspyshki-ospy-obezyan-1039815482.html
ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T08:45+0300
2022-06-26T08:45+0300
2022-06-26T08:45+0300
в мире
инфекции
новости
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал, что вспышки оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер" и призвал контролировать распространение инфекции.При этом комитет единогласно признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции."Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", - отмечается в заявлении.С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/evropeytsy-zavisli-mezhdu-ekonomiey-na-gigiene-i-ospoy-obezyan-1039808942.html
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в мире, инфекции, новости
ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал, что вспышки оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер" и призвал контролировать распространение инфекции.
"Несмотря на то, что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", - говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета, состоявшегося в пятницу.
При этом комитет единогласно признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
"Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", - отмечается в заявлении.
С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира.