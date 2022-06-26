https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/voz-priznala-chrezvychaynyy-kharakter-vspyshki-ospy-obezyan-1039815482.html

ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T08:45+0300

2022-06-26T08:45+0300

2022-06-26T08:45+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал, что вспышки оспы обезьян имеет "чрезвычайный характер" и призвал контролировать распространение инфекции.При этом комитет единогласно признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции."Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию", - отмечается в заявлении.С начала года ВОЗ зафиксировала более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей в 48 странах мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/evropeytsy-zavisli-mezhdu-ekonomiey-na-gigiene-i-ospoy-obezyan-1039808942.html

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в мире, инфекции, новости