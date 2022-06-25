https://sputnik-abkhazia.ru/20220625/evropeytsy-zavisli-mezhdu-ekonomiey-na-gigiene-i-ospoy-obezyan-1039808942.html

Европейцы зависли между экономией на гигиене и оспой обезьян

Европейцы зависли между экономией на гигиене и оспой обезьян

Эксперты ВОЗ знают толк в том, как привлекать внимание. Вплоть до вчерашнего позднего вечера в штаб-квартире этой организации помалкивали насчет того... 25.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-25T14:05+0300

2022-06-25T14:05+0300

2022-06-25T14:06+0300

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Эксперты ВОЗ знают толк в том, как привлекать внимание. Вплоть до вчерашнего позднего вечера в штаб-квартире этой организации помалкивали насчет того, готовиться ли планете к новой пандемии — оспы обезьян — или не готовиться, пишет Елена Караева для РИА Новости.Замедленная реакция объясняется не столько соображениями бюрократическими, сколько соображениями политическими. Само название болезни, менее заразной, чем оспа (которую общими усилиями и не просто массовой, а по-настоящему массированной вакцинацией и иными профилактическими мерами победить в итоге удалось), вызывает полемику. Поскольку, по мнению ряда специалистов, это название, как они говорят, "стигматизирует Африку".Ход невольных ассоциаций, как заявляют медики, решившие заняться на досуге сравнительной лингвистикой, у тех, кто слышит словосочетание "оспа обезьян", такой, что "немедленно приходит в голову Африканский континент, поскольку там живет много разных видов этих млекопитающих".Факты же, а не "ассоциации" обывателя, говорят о том, что если оставаться точными (то есть вызывающе неполиткорректными) в выборе формулировок, то заболевание в его нынешнем виде впору называть "европейской оспой", поскольку именно Европа, как островная, так и континентальная, оказалась не только самым зараженным в настоящий момент регионом мира, но и местом, где инфекция распространяется быстрее всего.Только во Франции зафиксирован практически пятикратный рост за неделю: Минздрав страны 17 июня заявил, что всего было выявлено чуть более 60 случаев заражения, а сейчас диагноз подтвердили почти у 280 пациентов. Самая большая их доля приходится на Париж и его окрестности, и если смотреть статистику дальше, то выясняется, что инфицированы главным образом жители крупных (по французским же меркам) городов или городских агломераций.Следующий пункт, обсуждение которого, несомненно, будет вызывать корчи у политкорректной общественности, — среди подцепивших эту заразу почти нет женщин.А усредненный портрет типичного пациента — гомо- или бисексуальный мужчина, у которого обильная и разнообразная (очень) интимная жизнь.Это не предположение и не спекуляция, как могут подумать прогрессисты, это утверждение врачей-инфекционистов, и вполне официальное.В сообщениях, которые касаются распространения в Европе оспы обезьян, пусть и сквозь зубы, но признается, что заражение происходит либо через сексуальные контакты, либо если не соблюдаются правила личной гигиены (например, отсутствует собственная зубная щетка — и ее берут, э-э-э, взаймы, или спят на грязном постельном белье, или не моют руки, и так далее), либо когда в наличии все вот такие факторы риска.Речь идет о том, что в Европе, уже бывшей театром невиданных гекатомб, когда в ее самых развитых странах люди умирали сотнями тысяч, заражаясь в том числе и потому, что не мыли руки так часто, как то должно было быть присуще столь гордящейся своими достижениями цивилизации, вновь встает вопрос чистоты рук, регулярной смены постельного белья, наличия зубной щетки индивидуального, а не коллективного пользования.Все те самые навыки, которые в столь ненавидимом этой цивилизованной Европой "тюрьме народов" Советском Союзе и в "авторитарной" России были и остаются чем-то само собой разумеющимся. Проблема не всегда и не очень чистых европейских рук, как и не слишком свежих простыней, связана не только с нежеланием мыться и стирать почаще (хотя лень в этом королевстве всего самого лучшего никто не отменял), сколько с желанием, особенно в нынешних условиях, сэкономить. На воде. В том числе на воде горячей. И уж конечно, чтобы лишний раз не гонять стиральную машину, которая тратит и воду, и электричество. И зубная щетка (тем более их несколько для разных оказий — для дома, для путешествий, для кратких ночевок) тоже может быть роскошью.Не менее яркий момент — места, где распространяется инфекция.Те, кто ведет соответствующий мониторинг и собирает статистику, а затем сухо и официально отчитывается, сообщают, что главными очагами заражения еще в начале мая стали сауна в Мадриде, основными посетителями которой были геи, и фестиваль фетишистов в Бельгии — примерно с той же клиентурой.Десять дней спустя после того, как группа риска и группа уже заболевших были обозначены, названы, определены, ВОЗ немедленно выступила с заявлением, что никаких причин, чтобы ограничивать и уж тем более отменять многочисленные "парады гордости", не существует.Сегодня, разумеется, никто без риска быть обвиненным в гомофобии и прочих, как считают назойливые прогрессисты, грехах публично, да и даже приватно подвергнуть сомнению необходимость проведения мероприятий подобного толка в, э-э-э, специфических эпидемиологических условиях не сможет.Поэтому сегодня, 25 июня, в Париже массовое "радужное шествие" состоится. Как было оно проведено в парижском Диснейленде, куда приезжают семьи с маленькими детьми. Микки-Маус и Минни-Маус, Бэмби, Белоснежка и все прочие герои когда-то гениальных мультиков, а сегодня — товар для размещения соответствующей символики и продвижения соответствующих идей, провели свой "парад гордости".Ну а что, разве дети в нежном возрасте не должны знать, что модных гендеров — едва ли не больше, чем цветов радуги?Что касается возможности заразиться, то это все штучки гомофобных реакционеров, не согласных с движением цивилизации и прогресса "вперед".То, что этот "вперед" может в том числе продвинуть и новую волну распространения инфекции, значения не имеет абсолютно никакого, поскольку в мире, в котором принято не думать, а принято "распространять" и "расшаривать", не считаясь ни с кем и ни чем, признают в качестве императива исключительно собственные потребности (телесные прежде всего) и собственные удовольствия (по всему спектру).Что, как и куда пойдет — да какая вообще разница?Это с одной стороны.С другой — врачи говорят, что если рост заражений оспой обезьян не будет хотя бы замедлен (просто начните мыться чаще, чистите зубы своей щеткой и меняйте постельное белье хотя бы раз в неделю, не забывая его кипятить) и на этот рост наложится увеличение числа тех, кто инфицирован новым штаммом коронавируса (да, грядет в Европе седьмая по счету пандемийная волна), то континент может незаметно оказаться во временах эпидемии, которые бушевали в Европе, всякий раз уполовинивая ее население.Так что, помимо инфляции, обнищания, безработицы, жесточайшего экономического кризиса, тут "подгоняются" еще и неприятности со здоровьем.Но, судя по всему, пока последним обстоятельством европейцы — как власти, так и обыватели — готовы торжественно и прилюдно пренебречь.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220608/rossiyane-schitayut-ospu-obezyan-menee-opasnoy-chem-covid-19-1039455002.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220530/voz-otsenila-risk-rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-mire-kak-umerennyy-1039310889.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210703/Rossii-predlagayut-vvesti-nalog-na-normalnost-platit-pridetsya-mnogo-1032758813.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

колумнисты, в мире, ес, здравоохранение, мнение