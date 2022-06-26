https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/zaglyanut-za-fasad-semi-v-rusdrame-rasskazali-o-premere-mama-1039814998.html

Заглянуть за фасад семьи: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Мама"

Заглянуть за фасад семьи: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Мама"

В Русском театре драмы имени Искандера прошел пресс-показ спектакля “Мама” по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера в субботу 25 июня. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T09:31+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля “Мама” по пьесе драматурга Флориана Зеллера, прошла в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в субботу 25 июня.Спектакль поставили в рамках совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". Режиссером выступил студент 5 курса режиссерского факультета ГИТИС Евгений Закиров."Спектакль "Мама" не был запланирован на этот год. Но так получилось, что ГИТИС совместно с Росконцертом и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации придумал проект, который называется "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". И когда нам предложили участвовать в этой программе, конечно, мы согласились с большой радостью", - рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.По его словам, ныне модный драматург Флориан Зеллер, в своей пьесе поднимает вопросы семьи и то, что скрывается за казалось бы "благополучным фасадом".Одну из главных ролей в спектакле играет Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири. По мнению Хинтба, ей выпала непростая роль, которая не похожа на ее предыдущие работы в Русском театре."Я счастлив, что такая роль появилась в репертуаре нашей замечательной актрисы. Сама Наталия Папаскири отмечает, что работать было очень интересно и полезно", - считает он.Как призналась актриса, она рада тому, что соприкоснулась Закировым и всей командой, которая работала над спектаклем."Интересные решения. Интересно разбираться, копаться в этом всем. У нас жизнь активная, стремительная, суетная, и мы переступаем через многие вещи в быту. Мы не обращаем внимание на многое. Мы постараемся вместе с вами задуматься над этими вещами", - отметила Папаскири.Художником по свету в спектакле "Мама" выступила Мария Бутусова. Она постаралась создать пространство с виду благополучного дома, но внутри которого неуютно и можно легко "запутаться и потеряться"."Я думаю, что в этом пространстве несколько мыслей сошлось. В первую очередь, контраст того, что находится прямо перед зрителем на авансцене. И далее мы видим глубину открывающегося пространства пустоты. Это способ наверное заглянуть по ту сторону не только театра, но и этой семьи, увидеть закулисье какого-то благополучного дома, но не уютного, в котором можно потеряться, запутаться и не найти выход, может быть. Это коротко о пространстве", - пояснила Бутусова.После пресс-конференции в РУСДРАМе состоялся предпремьерный показ спектакля "Мама". Премьера же пройдет 26 и 27 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html

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