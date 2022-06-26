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Заглянуть за фасад семьи: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Мама"
Заглянуть за фасад семьи: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Мама"
В Русском театре драмы имени Искандера прошел пресс-показ спектакля “Мама” по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера в субботу 25 июня. 26.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-26T09:31+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля “Мама” по пьесе драматурга Флориана Зеллера, прошла в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в субботу 25 июня.Спектакль поставили в рамках совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". Режиссером выступил студент 5 курса режиссерского факультета ГИТИС Евгений Закиров."Спектакль "Мама" не был запланирован на этот год. Но так получилось, что ГИТИС совместно с Росконцертом и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации придумал проект, который называется "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". И когда нам предложили участвовать в этой программе, конечно, мы согласились с большой радостью", - рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.По его словам, ныне модный драматург Флориан Зеллер, в своей пьесе поднимает вопросы семьи и то, что скрывается за казалось бы "благополучным фасадом".Одну из главных ролей в спектакле играет Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири. По мнению Хинтба, ей выпала непростая роль, которая не похожа на ее предыдущие работы в Русском театре."Я счастлив, что такая роль появилась в репертуаре нашей замечательной актрисы. Сама Наталия Папаскири отмечает, что работать было очень интересно и полезно", - считает он.Как призналась актриса, она рада тому, что соприкоснулась Закировым и всей командой, которая работала над спектаклем."Интересные решения. Интересно разбираться, копаться в этом всем. У нас жизнь активная, стремительная, суетная, и мы переступаем через многие вещи в быту. Мы не обращаем внимание на многое. Мы постараемся вместе с вами задуматься над этими вещами", - отметила Папаскири.Художником по свету в спектакле "Мама" выступила Мария Бутусова. Она постаралась создать пространство с виду благополучного дома, но внутри которого неуютно и можно легко "запутаться и потеряться"."Я думаю, что в этом пространстве несколько мыслей сошлось. В первую очередь, контраст того, что находится прямо перед зрителем на авансцене. И далее мы видим глубину открывающегося пространства пустоты. Это способ наверное заглянуть по ту сторону не только театра, но и этой семьи, увидеть закулисье какого-то благополучного дома, но не уютного, в котором можно потеряться, запутаться и не найти выход, может быть. Это коротко о пространстве", - пояснила Бутусова.После пресс-конференции в РУСДРАМе состоялся предпремьерный показ спектакля "Мама". Премьера же пройдет 26 и 27 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html
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культура, театр, сухум, русдрам, новости

Заглянуть за фасад семьи: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Мама"

09:31 26.06.2022 (обновлено: 10:19 26.06.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Мама"
Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля Мама - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В Русском театре драмы имени Искандера прошел пресс-показ спектакля “Мама” по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера в субботу 25 июня.
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля “Мама” по пьесе драматурга Флориана Зеллера, прошла в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в субботу 25 июня.
Спектакль поставили в рамках совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". Режиссером выступил студент 5 курса режиссерского факультета ГИТИС Евгений Закиров.
"Спектакль "Мама" не был запланирован на этот год. Но так получилось, что ГИТИС совместно с Росконцертом и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации придумал проект, который называется "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в Русских театрах в зарубежных странах". И когда нам предложили участвовать в этой программе, конечно, мы согласились с большой радостью", - рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
По его словам, ныне модный драматург Флориан Зеллер, в своей пьесе поднимает вопросы семьи и то, что скрывается за казалось бы "благополучным фасадом".
"Тема одиночества, неизбежной старости, тема любви, и самое главное - тема избытка любви. Когда много любви, бывает даже в чем-то сложнее, чем когда любви мало. Любовь матери к сыну. Мне кажется, в этом спектакле, как и в пьесе Зеллера, очень много неочевидного, очень много недосказанного, непонятного. Здесь есть простор для зрительской интерпретации этого материала. Это очень интересная пьеса, она не дает ответов на поставленные вопросы. Но в то же время я думаю, что несмотря на отсутствие хэппи-энда, все-таки есть свет в конце тоннеля. И зритель это почувствует в спектакле тоже", - уверен гендиректор театра.
Одну из главных ролей в спектакле играет Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири. По мнению Хинтба, ей выпала непростая роль, которая не похожа на ее предыдущие работы в Русском театре.
"Я счастлив, что такая роль появилась в репертуаре нашей замечательной актрисы. Сама Наталия Папаскири отмечает, что работать было очень интересно и полезно", - считает он.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

Пресс - показ спектакля &quot;Мама&quot; в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

Пресс - показ спектакля &quot;Мама&quot; в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

Пресс - показ спектакля &quot;Мама&quot; в РУСДРАМе - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

1/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

2/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

3/3
© Sputnik / Марианна Кубрава

Пресс - показ спектакля "Мама" в РУСДРАМе

Как призналась актриса, она рада тому, что соприкоснулась Закировым и всей командой, которая работала над спектаклем.
"Интересные решения. Интересно разбираться, копаться в этом всем. У нас жизнь активная, стремительная, суетная, и мы переступаем через многие вещи в быту. Мы не обращаем внимание на многое. Мы постараемся вместе с вами задуматься над этими вещами", - отметила Папаскири.
Художником по свету в спектакле "Мама" выступила Мария Бутусова. Она постаралась создать пространство с виду благополучного дома, но внутри которого неуютно и можно легко "запутаться и потеряться".
"Я думаю, что в этом пространстве несколько мыслей сошлось. В первую очередь, контраст того, что находится прямо перед зрителем на авансцене. И далее мы видим глубину открывающегося пространства пустоты. Это способ наверное заглянуть по ту сторону не только театра, но и этой семьи, увидеть закулисье какого-то благополучного дома, но не уютного, в котором можно потеряться, запутаться и не найти выход, может быть. Это коротко о пространстве", - пояснила Бутусова.
После пресс-конференции в РУСДРАМе состоялся предпремьерный показ спектакля "Мама". Премьера же пройдет 26 и 27 июня.
Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2022
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Хинтба: РУСДРАМ позиционируется как неотъемлемая часть абхазского культурного ландшафта
5 апреля, 18:47
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