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Абхазские боксеры завоевали медали чемпионата ЮФО

Абхазские боксеры завоевали медали чемпионата ЮФО

Чемпионат Южного Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет проходил 20-25 июня в Краснодаре. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Трое спортсменов из Абхазии - Белена Квициния, Денис Кархалава и Ашот Узлян - стали серебряными и бронзовыми призерами чемпионата ЮФО по боксу, сообщает Госкомспорта.За звание сильнейших боролись более 100 участников из Краснодарского края, Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Победителей определили в 13 весовых категориях среди мужчин и в 12 среди женщин. Абхазские боксеры представляли Краснодарский край и завоевали три награды. Серебряным призером турнира стала Белена Квициния (66 кг), "бронзу" завоевали Денис Кархалава (54 кг) и Ашот Узлян (75 кг).Кроме того, Очамчырский спортсмен Денис Кархалава выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Тренирует спортсмена Мамука Бжания. Белену и Ашота тренирует Эдуард Депелян.

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