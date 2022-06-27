https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/azid-zayavil-o-snizhenii-tseny-na-benzin-na-svoikh-zapravkakh-1039855698.html

"АЗиД" заявил о снижении цены на бензин на своих заправках

"АЗиД" заявил о снижении цены на бензин на своих заправках

Один из импортеров нефтепродуктов в Абхазию - "АЗиД" прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в республике. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T23:31+0300

2022-06-27T23:31+0300

2022-06-27T23:39+0300

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. "АЗиД" объяснил снижение стоимости топлива на своих заправках уменьшением закупочных цен. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.В заявлении говорится, что Постановление правительства от 1 марта позволяет поставщикам своевременно реагировать на изменения закупочных цен как в сторону повышения, так и в сторону снижения, и, если в апреле бензин марки АИ-92 "АЗиД" отпускал по 56 рублей, то сейчас по 53,50 рубля. Снижение цены стало возможным, так как 24 июня компания получила контракты на следующую поставку по более низкой цене. Цена на АИ-95 снизилась на 6 рублей по сравнению с майской ценой и стоит теперь 59 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива пока остается прежней.Для недопущения дефицита нефтепродуктов в Абхазии с учетом увеличения сроков поставок, в особенности летом, "АЗиД" закупил топливо с запасом. При этом, "АЗиД" призвал изучить положение всех поставщиков топлива для формирования полной и объективной картины по ситуации на рынке нефтепродуктов и со своей стороны выразил готовность предоставить заинтересованным лицам всю необходимую информацию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/parlament-rekomendoval-kabminu-otregulirovat-toplivnye-tseny-do-7-iyulya-1039845307.html

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