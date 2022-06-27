https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/stantsiya-gagripsh-nachnet-prinimat-passazhirov-turpoezda-v-iyule-1039848484.html

Станция "Гагрипш" начнет принимать пассажиров турпоезда в июле

Станция "Гагрипш" начнет принимать пассажиров турпоезда в июле

Платформа железнодорожной станции "Гагрипша" самая длинная в стране – ее протяженность составляет 800 метров. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T16:28+0300

2022-06-27T16:28+0300

2022-06-27T16:28+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадри Есиава. "Абхазская железная дорога" готовит станцию "Гагрипш" для приема пассажиров туристического поезда "Туапсе-Гагра" в первой декаде июля, сообщил Sputnik помощник генерального директор АЖД Октай Хазириши."У нас задача подготовить станцию для приема пассажиров туристического поезда уже с 1-10 июля. В принципе, для этого уже все готово, и ничего сложного там нет, но пока остается открытым вопрос с восстановлением уборной. Этим вопросом тоже занимаемся", - сказал он.К благоустройству вокзала приступили в начале 2022 года – очистили платформы и тротуарную плитку от мусора, зарослей и грязи, очистили ливневые каналы, которые несколько десятилетий были засорены. В планах установка лавочек, освещения и благоустройство небольшой близлежащей парковой зоны с декоративными растениями.Помощник генерального директор АЖД напомнил, что сегодня в Абхазию прибывают пассажирские поезда "Москва-Сухум", "Санкт-Петербург – Сухум", туристический поезд "Туапсе-Гагра", с августа ежегодно начинает курсировать поезд "Самара-Сухум".Хазириши также добавил, что около десяти дней назад в результате обильных дождей обвалилась кровля станции."Кровля была прогнившая, и ее итак надо было демонтировать. Мы не знали, как лучше это сделать, а тут она сама обвалилась. Аккуратно легла вниз. В какой-то степени нам даже повезло. Ее осталось просто разобрать и вывезти", - уточнил он.В момент падения кровли рядом никого не было, и никто при этом не пострадал. По вопросу восстановления кровли, отметил он, создана совместная рабочая группа АЖД и Гагрской районной администрации.Станция "Гагрипш" была построена в 1950-х годах. В советский период объект носил имя грузинского архитектора Зураба Церетели. После начала Отечественной войны народа Абхазии станция постепенно приходила в упадок. На платформе за это время успели вырасти небольшие деревья, кустарники, а слой земли на поверхности тротуарной плитки достиг примерно десяти сантиметров.Платформа "Гагрипша" самая длинная в стране: ее протяженность составляет 800 метров. АЖД планирует восстановить лепнину на потолке станции по согласованию с Минкультуры страны, но о реставрации самого здания пока речь не идет, так как на это потребуется существенные финансы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/stantsiyu-gagripsh-podgotovyat-dlya-priema-passazhirov-k-letu-1037793901.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/Zheleznodorozhnaya-stantsiya-Gagripsh-FOTOLENTA--1033351219.html

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