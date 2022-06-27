https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/tuzhba-predpolozhil-kogda-mogut-vozobnovitsya-zhenevskie-diskussii-1039852407.html

Тужба предположил, когда могут возобновиться Женевские дискуссии

Тужба предположил, когда могут возобновиться Женевские дискуссии

Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье были приостановлены в марте 2022 года. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T19:20+0300

2022-06-27T19:20+0300

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пресс-центр

абхазия

женевские дискуссии

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Говорить о возобновлении формата Женевских дискуссий вряд ли можно до завершения активной фазы боевых действий на Украине, сказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik 27 июня.Позиция Абхазии состоит в том, чтобы сохранить формат Международных женевских дискуссий, продолжил Тужба."Может быть, переждать какое-то время, но мы считаем, что нужно сохранять коммуникации со своими оппонентами в том числе дабы не допускать дополнительной эскалации напряженности в этом регионе", - сказал Ираклий Тужба.Что касается позиции Москвы, которая настаивает на переносе переговоров из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заместитель главы МИД Абхазии сказал, что республика готова рассмотреть такую возможность."Для нас важно не место, а наличие самого формата, где можно было бы решать какие-то важные вопросы", - отметил он.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/rossiya-ubezhdena-v-neobkhodimosti-perenosa-zhenevskikh-diskussiy-v-drugoy-gorod-1039708246.html

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