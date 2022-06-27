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Тужба предположил, когда могут возобновиться Женевские дискуссии
Тужба предположил, когда могут возобновиться Женевские дискуссии
Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье были приостановлены в марте 2022 года. 27.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-27T19:20+0300
2022-06-27T19:20+0300
2022-06-27T19:52+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Говорить о возобновлении формата Женевских дискуссий вряд ли можно до завершения активной фазы боевых действий на Украине, сказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik 27 июня.Позиция Абхазии состоит в том, чтобы сохранить формат Международных женевских дискуссий, продолжил Тужба."Может быть, переждать какое-то время, но мы считаем, что нужно сохранять коммуникации со своими оппонентами в том числе дабы не допускать дополнительной эскалации напряженности в этом регионе", - сказал Ираклий Тужба.Что касается позиции Москвы, которая настаивает на переносе переговоров из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заместитель главы МИД Абхазии сказал, что республика готова рассмотреть такую возможность."Для нас важно не место, а наличие самого формата, где можно было бы решать какие-то важные вопросы", - отметил он.Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220620/rossiya-ubezhdena-v-neobkhodimosti-perenosa-zhenevskikh-diskussiy-v-drugoy-gorod-1039708246.html
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Тужба предположил, когда могут возобновиться Женевские дискуссии
19:20 27.06.2022 (обновлено: 19:52 27.06.2022)
Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье были приостановлены в марте 2022 года.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Говорить о возобновлении формата Женевских дискуссий вряд ли можно до завершения активной фазы боевых действий на Украине, сказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба во время видеомоста в пресс-центре Sputnik 27 июня.
"Мы помним, что в число сопредседателей входят представители Евросоюза, ОБСЕ и ООН. У нас в течение года проходит четыре встречи, две встречи, которые должны были состояться в марте и июне, мы пропустили. Сопредседатели не так давно были в Абхазии, в конце мая. Я пытался выяснить у них, по какой причине они приостановили этот процесс, но, честно вам скажу, прямого ответа нам не удалось получить, но между строк читалось, что все действуют с оглядкой на ситуацию на Украине", - подчеркнул он.
Позиция Абхазии состоит в том, чтобы сохранить формат Международных женевских дискуссий, продолжил Тужба.
"Может быть, переждать какое-то время, но мы считаем, что нужно сохранять коммуникации со своими оппонентами в том числе дабы не допускать дополнительной эскалации напряженности в этом регионе", - сказал Ираклий Тужба.
Что касается позиции Москвы, которая настаивает на переносе переговоров из Женевы в более нейтральное и подходящее для всех участников место, заместитель главы МИД Абхазии сказал, что республика готова рассмотреть такую возможность.
"Для нас важно не место, а наличие самого формата, где можно было бы решать какие-то важные вопросы", - отметил он.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов – подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, однако Грузия отказывается.