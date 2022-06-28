https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/1039856059.html

Медведев назвал возможную причину начала третьей мировой войны

Медведев назвал возможную причину начала третьей мировой войны

Соседние с Россией Финляндия и Швеция уже определились с решением стать частью Североатлантического альянса, о своем желании стать частью НАТО не раз говорила... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T08:55+0300

2022-06-28T08:55+0300

2022-06-28T08:55+0300

дмитрий медведев

крым

россия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым, в том числе и со стороны стран НАТО, будут расцениваться Россией как объявление войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Медведева газете "Аргументы и факты". Политик пояснил, что с российской точки зрения, вступление Украины в Североатлантический альянс гораздо более опасно, чем вступление в него Финляндии и Швеции, так как у России и Украины есть неурегулированные территориальные споры. При этом, заметил Медведев, подобное расширение НАТО означает, что количество военных баз у российских границ возрастет, что может потребовать от страны дополнительных усилий по укреплению обороноспособности.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/referendum-po-vkhozhdeniyu-khersonskoy-oblasti-v-rossiyu-zaplanirovan-na-osen-1039710672.html

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дмитрий медведев, крым, россия