https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/1039856059.html
Медведев назвал возможную причину начала третьей мировой войны
Медведев назвал возможную причину начала третьей мировой войны
Соседние с Россией Финляндия и Швеция уже определились с решением стать частью Североатлантического альянса, о своем желании стать частью НАТО не раз говорила... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T08:55+0300
2022-06-28T08:55+0300
2022-06-28T08:55+0300
дмитрий медведев
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым, в том числе и со стороны стран НАТО, будут расцениваться Россией как объявление войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Медведева газете "Аргументы и факты". Политик пояснил, что с российской точки зрения, вступление Украины в Североатлантический альянс гораздо более опасно, чем вступление в него Финляндии и Швеции, так как у России и Украины есть неурегулированные территориальные споры. При этом, заметил Медведев, подобное расширение НАТО означает, что количество военных баз у российских границ возрастет, что может потребовать от страны дополнительных усилий по укреплению обороноспособности.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220621/referendum-po-vkhozhdeniyu-khersonskoy-oblasti-v-rossiyu-zaplanirovan-na-osen-1039710672.html
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дмитрий медведев, крым, россия
Медведев назвал возможную причину начала третьей мировой войны
Соседние с Россией Финляндия и Швеция уже определились с решением стать частью Североатлантического альянса, о своем желании стать частью НАТО не раз говорила и Украина.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik
. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым, в том числе и со стороны стран НАТО, будут расцениваться Россией как объявление войны. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью Медведева газете "Аргументы и факты".
"Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", — сказал Медведев, говоря о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Политик пояснил, что с российской точки зрения, вступление Украины в Североатлантический альянс гораздо более опасно, чем вступление в него Финляндии и Швеции, так как у России и Украины есть неурегулированные территориальные споры.
При этом, заметил Медведев, подобное расширение НАТО означает, что количество военных баз у российских границ возрастет, что может потребовать от страны дополнительных усилий по укреплению обороноспособности.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.