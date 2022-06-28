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Абхазские таможенники пресекли ввоз незадекларированных товаров в республику
Абхазские таможенники пресекли ввоз незадекларированных товаров в республику
Без уплаты таможенных платежей через границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Топливо... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" задержали на абхазо-российской границе автомобиль, в котором обнаружили незадекларированные моторные масла, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.В багажнике под обшивкой обнаружили тайники, в которых было спрятано еще некоторое количество незадекларированных товаров - моторных масел, масляных фильтров, всего - 34 упаковки.Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sotrudniki-abkhazskoy-tamozhni-izyali-bolee-11-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-1039802252.html
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абхазия, таможенный контроль, кпп "псоу", новости

Абхазские таможенники пресекли ввоз незадекларированных товаров в республику

17:00 28.06.2022 (обновлено: 17:03 28.06.2022)
© Foto / государственный таможенный комитет РАГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации
ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля было остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
© Foto / государственный таможенный комитет РА
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Без уплаты таможенных платежей через границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Топливо тоже можно перевозить — до 20 литров, не считая того, что содержится в бензобаке.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" задержали на абхазо-российской границе автомобиль, в котором обнаружили незадекларированные моторные масла, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.
За рулем машины сидел гражданин России, выезжавший в Абхазию. В ходе досмотра сотрудники погранпоста обнаружили, что количество провозимого им товара не соответствует тому, что было указано в таможенной декларации.
В багажнике под обшивкой обнаружили тайники, в которых было спрятано еще некоторое количество незадекларированных товаров - моторных масел, масляных фильтров, всего - 34 упаковки.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.
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