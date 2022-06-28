https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/abkhazskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-nezadeklarirovannykh-tovarov-v-respubliku-1039868060.html

Абхазские таможенники пресекли ввоз незадекларированных товаров в республику

Абхазские таможенники пресекли ввоз незадекларированных товаров в республику

Без уплаты таможенных платежей через границу Абхазии можно ввозить товар, если он не предназначен для производственной или коммерческой деятельности. Топливо... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T17:00+0300

2022-06-28T17:00+0300

2022-06-28T17:03+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Псоу" задержали на абхазо-российской границе автомобиль, в котором обнаружили незадекларированные моторные масла, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.В багажнике под обшивкой обнаружили тайники, в которых было спрятано еще некоторое количество незадекларированных товаров - моторных масел, масляных фильтров, всего - 34 упаковки.Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/sotrudniki-abkhazskoy-tamozhni-izyali-bolee-11-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-1039802252.html

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абхазия, таможенный контроль, кпп "псоу", новости