https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/alkhas-kvitsiniya-vstretilsya-s-dzhansukhom-adleyba-1039876577.html

Алхас Квициния навестил Джансуха Адлейба на площади Свободы в Сухуме

Алхас Квициния навестил Джансуха Адлейба на площади Свободы в Сухуме

Общественный деятель Джансух Адлейба в знак протеста против повышения цен на топливо в республике 13 июня объявил о начале голодовки. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T20:35+0300

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абхазия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициния встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейба, объявившим голодовку из-за повышения топливных цен. Алхас Квициния, в свою очередь, заявил, что президент не сможет выйти к протестующим, так как принимает прибывшую из России делегацию, с которыми абхазская сторона, в том числе, будет обсуждать и вопрос топливных цен. Квициния еще раз попросил активиста прекратить голодовку и на личном приеме в Администрации президента обсудить эту острую проблему.Джансух Адлейба в ответ выразил уверенность в том, что президент может решить проблему с высокой стоимостью топлива в кратчайшие сроки."Одним волевым решением в течение часа это может решиться. Я убежден", - заявил активист. Он еще раз обратился к Аслану Бжания с просьбой выйти к людям на площади Свободы и подчеркнул, что до прибытия президента собравшиеся расходиться не будут и акция продолжится.Президент Абхазии уже встречался с Джансухом Адлейба утром, 28 июня. Он пояснил, что не может вечером приехать на площадь, так как ожидает приезда делегации из России. Аслан Бжания подчеркнул, что готов к диалогу, пригласил Джансуха Адлейба в Администрацию Президента, чтобы тот мог лично изучить документы, связанные с формированием стоимости бензина и дизеля в стране, и попросил его прекратить голодовку, опасаясь за его здоровье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dzhansukhom-adleyba-1039859365.html

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