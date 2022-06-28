https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dzhansukhom-adleyba-1039859365.html

Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлейба

Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлейба

Общественный деятель Джансух Адлейба объявил голодовку из-за повышения цен на топливо в республике 13 июня, акция продолжается 17-й день. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T11:35+0300

2022-06-28T11:35+0300

2022-06-28T11:35+0300

в абхазии

абхазия

инаугурация аслана бжания

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания навестил Джансуха Адлейба организовавшего акцию на площади Свободы, сообщает пресс-служба главы государства. В свою очередь, Джансух Адлейба пояснил, что не может в одиночку принимать решение о визите.Кроме того, президент попросил Адлейба прекратить голодовку, выразив обеспокоенность состоянием его здоровья, уточнил, навещают ли активиста врачи, и еще раз подчеркнул, что открыт к диалогу и готов обсуждать имеющуюся проблему.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/neistovyy-dzhansukh-donkikhotstvo-po-abkhazski-1039844641.html

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абхазия, инаугурация аслана бжания