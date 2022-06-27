https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/neistovyy-dzhansukh-donkikhotstvo-po-abkhazski-1039844641.html

Неистовый Джансух: донкихотство по-абхазски

Неистовый Джансух: донкихотство по-абхазски

Ровно две недели прошло с начала акции голодовки активиста Джансуха Адлейба на главной площади Сухума, он требует от правительства снизить цены на топливо... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T14:25+0300

2022-06-27T14:25+0300

2022-06-27T14:27+0300

в абхазии

колумнисты

топливо

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Ситуация с ценами на топливном рынке республики как гнойный нарыв: рано или поздно она должна была лопнуть. Вопрос лишь в том, как это могло произойти - в банальной рутине нашего бытия как само собой разумеющееся, или кто-то это спровоцирует.Сработал второй сценарий. В любом обществе есть этакий правдоруб, "дон кихот" местного значения, который в силу своего мировосприятия, обостренного чувства справедливости не может оставаться равнодушным и должен сделать хоть что-то. У нас есть Джансух Адлейба. "Простой крестьянин, многодетный отец", как он представляется, объявил голодовку. Ростом цен на топливо возмущались многие, высказывались различные версии, предпринимались попытки понять логику подорожания. Диапазон предположений был широк - от объективных причин до личных интересов чиновников.Вот такой Дон КихотЗаподозрить Джансуха Адлейба в том, что он преследует какие-то личные корыстные или партийные интересы никто не решится. Все хорошо помнят его противостояние с предыдущей властью из-за мусорной свалки в городской черты. И у него получилось. Как ни возмущался и ни высказывал недовольство тогдашний президент, но под напором общественного мнения, которое всколыхнул Джансух, вынужден был прислушаться и перенести мусорный полигон из района Маяк. С тех пор я для себя окрестил Джансуха Адлейба Джансухом Маякским. А чем он не знаменитый литературный персонаж Дон Кихот? Тот готов был из рыцарских принципов воевать даже с ветряными мельницами. Народ симпатизирует Джансуху. На площадь, где он разбил свою палатку и проводит голодовку, приходят совершенно разные люди, морально поддерживают его. Власти бросили все ресурсы, чтобы успокоить "неудобного" Джансуха Маякского. Сперва с ним встретилась вице-премьер Кристина Озган. Но ее увещевания и уговоры не привели к желаемому результату. Он продолжил свою голодовку. К нему приехал лично премьер-министр. Александр Анкваб – многоопытный политик, стратег, отменный психолог – оказался бессилен перед уверенным в своей правоте Джансухом. Тот ему прямым текстом выразил свое недоверие. Из этой ситуации я сделал два вывода.Повод к оптимизмуНачну с отрицательного. Очень жаль, что не на все вопросы Джансуха Маякского к премьеру были получены ответы. Мы же в Абхазии живем, все знаем, кто, как и где. Видимо, политика предполагает, что частенько надо говорить народу, мягко говоря, неправду или не всю правду. Более того, мы лишний раз убедились, что у правительства попросту нет решения проблемы и рычагов регулирования цен. Соответственно, перед ценовыми бумами государство беспомощно и нас накроет ими с еще большей силой.Наверно удивлю вас, но во всем этом есть и капля оптимизма. Я рад тому, что живу в таком государстве и в таком обществе, где простой гражданин свободно может высказать протест действующей власти, заставить ее суетиться, искать выходы. Рад, что у премьера нашлись время и решимость явиться к протестующему лично. Рад, что у них состоялся практически диалог на равных. Рад, что они друг друга выслушали. Рад, что не перешли границы дозволенного. Рад, что, несмотря на растущее недовольство, все стороны вели себя достойно. Это признак зрелого общества. Это показатель определенных достижений в строительстве государства. Любой, кто непредвзято проанализирует ситуацию, поймет меня. А выход из кризиса будет найден. И я уверен, что правительству придется выйти из зоны комфорта и найти приемлемый для народа вариант. Иначе могут быть необратимые последствия, и все это понимают.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/slozhnaya-arifmetika-stoit-li-zhdat-snizheniya-tsen-na-toplivo-v-abkhazii-1039758276.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/parlament-rekomendoval-kabminu-otregulirovat-toplivnye-tseny-do-7-iyulya-1039845307.html

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колумнисты, топливо, экономика, общество