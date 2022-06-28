https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-zamministra-ekonomrazvitiya-rossii-dmitriem-volvachem-1039872772.html

Аслан Бжания встретился с замминистра экономразвития России Дмитрием Вольвачем

Аслан Бжания встретился с замминистра экономразвития России Дмитрием Вольвачем

Встреча прошла в Сухуме, в Администрации президента Абхазии. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T18:20+0300

2022-06-28T18:20+0300

2022-06-28T18:46+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра экономического развития Дмитрием Вольвачем.В свою очередь Дмитрий Вольвач поблагодарил Аслана Бжания за поддержку, которую Абхазия оказывает России после начала специальной военной операции на Украине, за признание суверенитета ДНР и ЛНР и прием беженцев из Донбасса."Та реакция, которая была здесь, в Абхазии, на спецоперацию, которая проводится на территории Украины, не могла быть иной. Народ Абхазии в едином порыве решил поддержать народ Российской Федерации. Это стоило ожидать, потому что на принципиальные вещи, на ценности, которые формируют человека, у нас одинаковый взгляд, что является основанием того, чтобы наши отношения и в дальнейшем укреплялись, и мы становились ближе и понятнее друг другу", — ответил Бжания.Президент добавил, что, в первую очередь, солидарность с военной спецоперацией - это желание многонационального народа Абхазии, который как никакой другой знает, что такое беда, и как важно в такие минуты понимать, что тебя поддержат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-dzhansukhom-adleyba-1039859365.html

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