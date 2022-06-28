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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/bastrykin-zayavil-chto-ukraina-gotovila-spetsoperatsiyu-s-vykhodom-k-rossiyskim-granitsam-1039877147.html
Бастрыкин заявил, что Украина готовила спецоперацию с выходом к российским границам
Бастрыкин заявил, что Украина готовила спецоперацию с выходом к российским границам
Говоря о причинах начала спецоперации, российские чиновники не раз заявляли, что оно было вынужденным, так как действия киевской власти всерьез угрожали... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T21:16+0300
2022-06-28T21:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Киев планировал весной начать спецоперацию и выйти к российским границам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы СК на Х Петербургском международном юридическом форуме.Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет фиксирует все военные преступления украинских силовиков, руководствуясь нормами международного права, позволяющими вести уголовное преследование иностранцев, и российскими законами.По его словам, с момента эскалации в Донбассе задокументирована гибель более 900 мирных жителей, более двух тысяч получили ранения. Непосредственно в ДНР и ЛНР работают более 300 сотрудников Следственного комитета, а расследование ряда дел, связанных с преступлением украинских военных против мира и человечности уже завершено.Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что данные разведки и показания военнопленных подтверждают, что украинские вооруженные силы готовили наступление на Донбасс и Крым. которое должно было начаться 8 марта, но Москва упредила этот удар.Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, через несколько дней после того, как Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей Донбасса от произвола киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/lavrov-zayavil-chto-resheniya-po-ukraine-prinimayutsya-gosdepartamentom-ssha-1039870108.html
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Бастрыкин заявил, что Украина готовила спецоперацию с выходом к российским границам

21:16 28.06.2022 (обновлено: 21:30 28.06.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Говоря о причинах начала спецоперации, российские чиновники не раз заявляли, что оно было вынужденным, так как действия киевской власти всерьез угрожали жителям Донбасса.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Киев планировал весной начать спецоперацию и выйти к российским границам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы СК на Х Петербургском международном юридическом форуме.
"У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу", — заявил он.
Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет фиксирует все военные преступления украинских силовиков, руководствуясь нормами международного права, позволяющими вести уголовное преследование иностранцев, и российскими законами.
По его словам, с момента эскалации в Донбассе задокументирована гибель более 900 мирных жителей, более двух тысяч получили ранения. Непосредственно в ДНР и ЛНР работают более 300 сотрудников Следственного комитета, а расследование ряда дел, связанных с преступлением украинских военных против мира и человечности уже завершено.
Глава МИД РФ С. Лавров выступил в Госдуме РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США
17:49
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что данные разведки и показания военнопленных подтверждают, что украинские вооруженные силы готовили наступление на Донбасс и Крым. которое должно было начаться 8 марта, но Москва упредила этот удар.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля, через несколько дней после того, как Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, защита жителей Донбасса от произвола киевского режима.
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