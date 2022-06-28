https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/lavrov-zayavil-chto-resheniya-po-ukraine-prinimayutsya-gosdepartamentom-ssha-1039870108.html

Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США

Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США

Российская сторона не раз указывала на то, что целью помощи Украине, которую оказывают США и европейские страны, становится не мир в Европе, а наоборот... 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T17:49+0300

2022-06-28T17:49+0300

2022-06-28T17:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1c/1037327069_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_ca0f8135ad6a072a4975ea82ab0b8f2c.jpg

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения, связанные с конфликтом на Украине, в США принимаются не в переговорах между президентами, а чиновниками американского госдепартамента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию министра по итогам заседания глав МИД прикаспийских государств.Кроме того, глава российского МИД назвал "проявлениями шизофрении" заявления западных политиков о том, что переговоры между Россией и Украиной на данном этапе недопустимы. При этом, добавил Лавров, и премьер-министр Британии Борис Джонсон, и немецкий канцлер Олаф Шольф, и глава евродипломатии Жозеп Боррель призывают увеличивать финансирование военных поставок на Украину.Также Сергей Лавров добавил, что Россия будет "делать выводы" о том, как вести дела с западными партнерами, которые игнорируют российские интересы, связанные с безопасностью, и свои собственные обязательства по нерасширению НАТО на восток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/lavrov-kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-1039426569.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, сша, новости