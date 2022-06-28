https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/lavrov-zayavil-chto-resheniya-po-ukraine-prinimayutsya-gosdepartamentom-ssha-1039870108.html
Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США
Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США
Российская сторона не раз указывала на то, что целью помощи Украине, которую оказывают США и европейские страны, становится не мир в Европе, а наоборот... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T17:49+0300
2022-06-28T17:49+0300
2022-06-28T17:49+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения, связанные с конфликтом на Украине, в США принимаются не в переговорах между президентами, а чиновниками американского госдепартамента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию министра по итогам заседания глав МИД прикаспийских государств.Кроме того, глава российского МИД назвал "проявлениями шизофрении" заявления западных политиков о том, что переговоры между Россией и Украиной на данном этапе недопустимы. При этом, добавил Лавров, и премьер-министр Британии Борис Джонсон, и немецкий канцлер Олаф Шольф, и глава евродипломатии Жозеп Боррель призывают увеличивать финансирование военных поставок на Украину.Также Сергей Лавров добавил, что Россия будет "делать выводы" о том, как вести дела с западными партнерами, которые игнорируют российские интересы, связанные с безопасностью, и свои собственные обязательства по нерасширению НАТО на восток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/lavrov-kiev-otkazalsya-ot-peregovorov-s-moskvoy-1039426569.html
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Лавров заявил, что решения по Украине принимаются госдепартаментом США
Российская сторона не раз указывала на то, что целью помощи Украине, которую оказывают США и европейские страны, становится не мир в Европе, а наоборот, затягивание конфликта.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения, связанные с конфликтом на Украине, в США принимаются не в переговорах между президентами, а чиновниками американского госдепартамента, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-конференцию министра по итогам заседания глав МИД прикаспийских государств.
"Я не буду гадать, на что надеется президент (Владимир) Зеленский - это абсолютно неважно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента", - сказал Лавров.
Кроме того, глава российского МИД назвал "проявлениями шизофрении" заявления западных политиков о том, что переговоры между Россией и Украиной на данном этапе недопустимы.
При этом, добавил Лавров, и премьер-министр Британии Борис Джонсон, и немецкий канцлер Олаф Шольф, и глава евродипломатии Жозеп Боррель призывают увеличивать финансирование военных поставок на Украину.
Также Сергей Лавров добавил, что Россия будет "делать выводы" о том, как вести дела с западными партнерами, которые игнорируют российские интересы, связанные с безопасностью, и свои собственные обязательства по нерасширению НАТО на восток.