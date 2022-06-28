https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/dzhansukh-adleyba-prinyal-reshenie-prekratit-golodovku-1039879323.html

Джансух Адлейба принял решение прекратить голодовку

Джансух Адлейба принял решение прекратить голодовку

Общественный деятель Джансух Адлейба не хотел прекращать голодовку до тех пор, пока цены на топливо не опустятся до уровня прошлогодних. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T23:35+0300

2022-06-28T23:35+0300

2022-06-28T23:35+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественный деятель Джансух Адлейба, объявивший голодовку в знак протеста против повышения топливных цен в республике, принял решение о прекращении акции.Активист добавил, что согласен подождать две недели, если по итогам представители власти выполнят свои обещания и цены на бензин, дизель и газ снизятся до уровня цен в России, в частности, на сочинских заправках. В противном случае акция начнется снова.Джансух Адлейба голодал 17 дней. Кроме того, все это время он жил в палатке на площади Свободы. Президент Абхазии уже встретился с активистом утром, 28 июня. Он пояснил, что не может вечером приехать на площадь, так как ожидает приезда делегации из России, но подчеркнул, что открыт к диалогу, и попросил прекратить голодовку из-за опасений о здоровье Адлейба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/alkhas-kvitsiniya-vyshel-k-dzhansukhu-nanba-na-ploschad-svobody-v-sukhume-1039878296.html

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