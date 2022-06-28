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МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума
МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума
Сотрудники служб проверяли наличие у хозяев плавсредств разрешительных документов, а также то, насколько суда и катамараны безопасны и подходят для перевозки... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T18:48+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в Абхазии провели рейд на пляжах Сухума от района Маяка до реки Кяласур, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Большая часть проверенных судов соответствовала нормативам, только одно из них, которое по документам не имеет хозяина, не проходило техосмотр два года. Тем не менее, владельца удалось установить, ему необходимо будет устранить все нарушения.Также сотрудники спецслужб проверяли, в каком состоянии находятся городские пляжи, и насколько они готовы к купальному сезону.Это не первый рейд, который был проведен в этом году. Цель такого рода мероприятий - проверка того, насколько плавсредства соответствуют техническим нормам, а также наличие у их владельцев всех необходимых документов, в том числе на выход в море.Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом они проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/morskoy-reyd-proshel-v-akvatorii-sukhuma-1039849648.html
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МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума
Сотрудники служб проверяли наличие у хозяев плавсредств разрешительных документов, а также то, насколько суда и катамараны безопасны и подходят для перевозки пассажиров.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в Абхазии провели рейд на пляжах Сухума от района Маяка до реки Кяласур, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Проверялись все маломерные суда и плавательные средства, пришвартованные к берегу - катамараны, гидроциклы и катеры.
Большая часть проверенных судов соответствовала нормативам, только одно из них, которое по документам не имеет хозяина, не проходило техосмотр два года. Тем не менее, владельца удалось установить, ему необходимо будет устранить все нарушения.
Также сотрудники спецслужб проверяли, в каком состоянии находятся городские пляжи, и насколько они готовы к купальному сезону.
Это не первый рейд, который был проведен в этом году. Цель такого рода мероприятий - проверка того, насколько плавсредства соответствуют техническим нормам, а также наличие у их владельцев всех необходимых документов, в том числе на выход в море.
Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом они проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.