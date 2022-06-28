Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/mchs-abkhazii-i-fsb-rossii-proveli-reyd-v-akvatorii-sukhuma-1039873633.html
МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума
МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума
Сотрудники служб проверяли наличие у хозяев плавсредств разрешительных документов, а также то, насколько суда и катамараны безопасны и подходят для перевозки... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T18:48+0300
2022-06-28T18:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1c/1039873291_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_e4ab505eb9a1e5c31f1df9722ae6c431.jpg
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в Абхазии провели рейд на пляжах Сухума от района Маяка до реки Кяласур, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Большая часть проверенных судов соответствовала нормативам, только одно из них, которое по документам не имеет хозяина, не проходило техосмотр два года. Тем не менее, владельца удалось установить, ему необходимо будет устранить все нарушения.Также сотрудники спецслужб проверяли, в каком состоянии находятся городские пляжи, и насколько они готовы к купальному сезону.Это не первый рейд, который был проведен в этом году. Цель такого рода мероприятий - проверка того, насколько плавсредства соответствуют техническим нормам, а также наличие у их владельцев всех необходимых документов, в том числе на выход в море.Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом они проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/morskoy-reyd-proshel-v-akvatorii-sukhuma-1039849648.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1c/1039873291_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_008622af89beb42f501488db79875a3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мчс абхазии

МЧС Абхазии и ФСБ России провели рейд в акватории Сухума

18:48 28.06.2022
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники МЧС Абхазии и ФСБ Росии провели рейд в акватории Сухума
Сотрудники МЧС Абхазии и ФСБ Росии провели рейд в акватории Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
© Foto / МЧС Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Сотрудники служб проверяли наличие у хозяев плавсредств разрешительных документов, а также то, насколько суда и катамараны безопасны и подходят для перевозки пассажиров.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Управления ФСБ России в Абхазии провели рейд на пляжах Сухума от района Маяка до реки Кяласур, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Проверялись все маломерные суда и плавательные средства, пришвартованные к берегу - катамараны, гидроциклы и катеры.
Большая часть проверенных судов соответствовала нормативам, только одно из них, которое по документам не имеет хозяина, не проходило техосмотр два года. Тем не менее, владельца удалось установить, ему необходимо будет устранить все нарушения.
ГИМС. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2022
В Абхазии
Морской рейд провели в акватории Сухума
Вчера, 21:01
Также сотрудники спецслужб проверяли, в каком состоянии находятся городские пляжи, и насколько они готовы к купальному сезону.
Это не первый рейд, который был проведен в этом году. Цель такого рода мероприятий - проверка того, насколько плавсредства соответствуют техническим нормам, а также наличие у их владельцев всех необходимых документов, в том числе на выход в море.
Рейды охватят акваторию всей Абхазии. Летом они проводятся не реже двух раз в месяц, зимой – не реже одного раза.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0