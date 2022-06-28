https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-29-iyunya-1039868351.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 29 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T16:39+0300

2022-06-28T16:39+0300

2022-06-28T16:39+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В среду, 29 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С. Температура морской воды +23°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лето, погода в абхазии