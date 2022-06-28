https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/putin-podpisal-zakon-o-legalizatsii-parallelnogo-importa-v-rossii-1039876835.html
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Принятие этого решения связано с серьезными санкциями со стороны западных государств и компаний, которые были наложены на Россию после начала военной... 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T21:01+0300
2022-06-28T21:01+0300
2022-06-28T21:01+0300
россия
законодательство
владимир путин
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предприниматели, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации. Благодаря этому импортеры не будут нести ответственность при ввозе брендовых товаров даже без разрешения их производителей и владельцев товарных знаков. Бренды потеряют возможность контролировать ввоз своих товаров на российский рынок, а продавать продукцию теперь смогут не только официальные дистрибьюторы, но и другие юридические лица. В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров, параллельный импорт которых был разрешен. Перечень включает в себя более 50 различных категорий, в том числе автомобили, электронику, фармацевтическую продукцию, бытовую технику и многое другое. Актуализировать и дополнять список планируют раз в квартал или раз в два месяца. Продаваться такие товары будут, в том числе, на крупнейших маркетплейсах - Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркете".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/ekspert-rasskazal-o-samykh-zavisimykh-ot-importa-otraslyakh-proizvodstva-1038780458.html
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россия, законодательство, владимир путин
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Принятие этого решения связано с серьезными санкциями со стороны западных государств и компаний, которые были наложены на Россию после начала военной спецоперации на Украине.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik
. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому предприниматели, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей, освобождаются от уголовной и административной ответственности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Правительству в 2022 году предоставлено право утверждения списка товаров, в отношении которых положения о защите прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не распространяются.
Благодаря этому импортеры не будут нести ответственность при ввозе брендовых товаров даже без разрешения их производителей и владельцев товарных знаков. Бренды потеряют возможность контролировать ввоз своих товаров на российский рынок, а продавать продукцию теперь смогут не только официальные дистрибьюторы, но и другие юридические лица.
В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило список товаров, параллельный импорт которых был разрешен. Перечень включает в себя более 50 различных категорий, в том числе автомобили, электронику, фармацевтическую продукцию, бытовую технику и многое другое. Актуализировать и дополнять список планируют раз в квартал или раз в два месяца.
Продаваться такие товары будут, в том числе, на крупнейших маркетплейсах - Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркете".