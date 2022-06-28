https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/ria-novosti-zapustili-interaktivnuyu-kartu-spetsoperatsii-na-ukraine-1039877621.html

РИА Новости запустили интерактивную карту спецоперации на Украине

РИА Новости запустили интерактивную карту спецоперации на Украине

Российская военная спецоперация, целью которой стала защита жителей Донбасса от произвола киевского режима, началась 24 февраля. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T22:29+0300

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новости

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Информационное агентство РИА Новости запустило интерактивную карту российской спецоперации на Украине. Кроме того, при нажатии на иконки у названий населенных пунктов, можно отследить, какие боевые действия там предпринимались в тот или иной день - например, в каких местах были сбиты украинские беспилотники или по каким городам ВСУ наносили ракетные удары. Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости республик Донбасса 21 февраля. А 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Говоря о ней, российские политики не раз говорили о том, что она носит вынужденный характер и, в первую очередь, служит для защиты жителей Донбасса, просивших о помощи, от действий киевского режима.В рамках военной спецоперации перед российскими войсками поставлены задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Для выполнения этих задач ведется уничтожение военной инфраструктуры и военной техники противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/bastrykin-zayavil-chto-ukraina-gotovila-spetsoperatsiyu-s-vykhodom-k-rossiyskim-granitsam-1039877147.html

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