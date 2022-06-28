https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/ria-novosti-zapustili-interaktivnuyu-kartu-spetsoperatsii-na-ukraine-1039877621.html
РИА Новости запустили интерактивную карту спецоперации на Украине
РИА Новости запустили интерактивную карту спецоперации на Украине
Российская военная спецоперация, целью которой стала защита жителей Донбасса от произвола киевского режима, началась 24 февраля. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T22:29+0300
2022-06-28T22:29+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Информационное агентство РИА Новости запустило интерактивную карту российской спецоперации на Украине. Кроме того, при нажатии на иконки у названий населенных пунктов, можно отследить, какие боевые действия там предпринимались в тот или иной день - например, в каких местах были сбиты украинские беспилотники или по каким городам ВСУ наносили ракетные удары. Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости республик Донбасса 21 февраля. А 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Говоря о ней, российские политики не раз говорили о том, что она носит вынужденный характер и, в первую очередь, служит для защиты жителей Донбасса, просивших о помощи, от действий киевского режима.В рамках военной спецоперации перед российскими войсками поставлены задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Для выполнения этих задач ведется уничтожение военной инфраструктуры и военной техники противника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/bastrykin-zayavil-chto-ukraina-gotovila-spetsoperatsiyu-s-vykhodom-k-rossiyskim-granitsam-1039877147.html
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РИА Новости запустили интерактивную карту спецоперации на Украине
Российская военная спецоперация, целью которой стала защита жителей Донбасса от произвола киевского режима, началась 24 февраля.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik.
Информационное агентство РИА Новости запустило интерактивную карту
российской спецоперации на Украине.
На ней можно отслеживать, на каких территориях сейчас идут военные действия, какие города взяты под контроль российской армией или подразделениями ДНР и ЛНР, в каком направлении движутся войска, где находятся склады боеприпасов, транспортные узлы, населенные пункты, представляющие стратегическую важность.
Кроме того, при нажатии на иконки у названий населенных пунктов, можно отследить, какие боевые действия там предпринимались в тот или иной день - например, в каких местах были сбиты украинские беспилотники или по каким городам ВСУ наносили ракетные удары.
Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости республик Донбасса 21 февраля. А 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Говоря о ней, российские политики не раз говорили о том, что она носит вынужденный характер и, в первую очередь, служит для защиты жителей Донбасса, просивших о помощи, от действий киевского режима.
В рамках военной спецоперации перед российскими войсками поставлены задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Для выполнения этих задач ведется уничтожение военной инфраструктуры и военной техники противника.