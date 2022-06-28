https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1039858454.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

Авиаперевозчики организовывают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Москвы, Минеральных вод. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Режим ограничения полетов в ряд городов юга и центральной части России продлили до 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/uzbekistan-airways-do-prodlila-dopolnitelnye-reysy-v-sochi-do-kontsa-iyulya-1039551759.html

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