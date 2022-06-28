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https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rossii-1039858454.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России
Авиаперевозчики организовывают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Москвы, Минеральных вод. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Режим ограничения полетов в ряд городов юга и центральной части России продлили до 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/uzbekistan-airways-do-prodlila-dopolnitelnye-reysy-v-sochi-do-kontsa-iyulya-1039551759.html
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самолеты, россия, новости

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России

10:50 28.06.2022 (обновлено: 10:59 28.06.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолёты в аэропорту Новосибирска
Самолёты в аэропорту Новосибирска - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Авиаперевозчики организовывают альтернативные маршруты через воздушные гавани Сочи, Москвы, Минеральных вод.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Режим ограничения полетов в ряд городов юга и центральной части России продлили до 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.
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Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине. Тогда территория этих аэропортов была признана небезопасной. С тех пор ограничения не раз продлевались.
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