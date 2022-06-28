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Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине
Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине
Удар привел к детонации боеприпасов и оружия, на территории нефункционирующего торгового центра, расположенного рядом с заводом, вспыхнул пожар. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T13:09+0300
2022-06-28T13:09+0300
2022-06-28T13:15+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар оружием воздушного базирования по ангарам с боеприпасами европейского и американского производства в Кременчугском районе Украины, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в десяти районах, включая Харькова. Средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8.Также средствами ПВО были перехвачены: семь украинских баллистических ракет "Точка-У" в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Донецкой Народной Республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/strategicheskie-rezervy-vsu-unichtozheny-kuda-letyat-rossiyskie-rakety-1039852805.html
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Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине
13:09 28.06.2022 (обновлено: 13:15 28.06.2022)
Удар привел к детонации боеприпасов и оружия, на территории нефункционирующего торгового центра, расположенного рядом с заводом, вспыхнул пожар.
СУХУМ, 28 июн - Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточный удар оружием воздушного базирования по ангарам с боеприпасами европейского и американского производства в Кременчугском районе Украины, сообщает
Министерство обороны России.
Также сообщается, что в результате высокоточных ударов уничтожены два пункта управления ВСУ в ДНР, четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.
Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в десяти районах, включая Харькова. Средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8.
Также средствами ПВО были перехвачены: семь украинских баллистических ракет "Точка-У" в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Донецкой Народной Республике.