https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/rossiyskie-voyska-unichtozhili-angar-s-boepripasami-iz-evropy-i-ssha-na-ukraine-1039859712.html

Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине

Российские войска уничтожили ангар с боеприпасами из Европы и США на Украине

Удар привел к детонации боеприпасов и оружия, на территории нефункционирующего торгового центра, расположенного рядом с заводом, вспыхнул пожар. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T13:09+0300

2022-06-28T13:09+0300

2022-06-28T13:15+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар оружием воздушного базирования по ангарам с боеприпасами европейского и американского производства в Кременчугском районе Украины, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах.Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в десяти районах, включая Харькова. Средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8.Также средствами ПВО были перехвачены: семь украинских баллистических ракет "Точка-У" в районах Стаханов, Алчевск, Лозовский в ЛНР и десять реактивных снарядов системы залпового огня в Донецкой Народной Республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/strategicheskie-rezervy-vsu-unichtozheny-kuda-letyat-rossiyskie-rakety-1039852805.html

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