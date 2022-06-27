https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/strategicheskie-rezervy-vsu-unichtozheny-kuda-letyat-rossiyskie-rakety-1039852805.html

Стратегические резервы ВСУ уничтожены: куда летят российские ракеты

Стратегические резервы ВСУ уничтожены: куда летят российские ракеты

Методично уничтожая украинскую армию в больших и малых "котлах" Донбасса, российские войска не теряют из вида стратегическую цель демилитаризации и... 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T21:20+0300

2022-06-27T21:20+0300

2022-06-27T21:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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мнение

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Ежедневно растет количество российских ракетных, авиационных и артиллерийских ударов на всю глубину оперативного тыла ВСУ, включая западные регионы. Ключевую роль в демилитаризации играют высокоточные крылатые ракеты большой дальности.Российские самолеты Дальней авиации ВКС и корабли ВМФ 26 июня нанесли очередные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, и успешно поразили три учебных центра ВСУ на территории Черниговской, Житомирской, Львовской областей. В результате полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, которые в глубоком тылу завершали подготовку перед отправкой на "восточный фронт". Переброска трех украинских соединений в зону боевых действий сорвана.Кроме того, в Киеве четыре российские ракеты вывели из строя цехи корпорации "Артём", где производили боеприпасы РСЗО. В течение суток артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России поразили: 286 мест скопления личного состава и боевой техники, 64 артиллерийские позиции, два пункта управления и четыре склада боеприпасов ВСУ. Это продолжение и развитие тактики оперативного уничтожения противника за линией фронта, демонстрация возможностей ВС России стратегам США и НАТО.Днем ранее российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях. При этом в Николаевской области, в пункте управления 35-й бригады морской пехоты уничтожена оперативная группа Генштаба ВСУ, а в Николаеве – склад иностранного оружия и боеприпасов. В Донбассе 25 июня одним точным ударом ликвидированы около 80 польских "добровольцев" ВСУ.Украинское командование пытается найти оправдания неспособности что-либо противопоставить массированным ракетным ударам России, когда в одном залпе летят до 50 ракет разной дальности – Х-22, "Оникс", "Искандер". Киев надеется на поставку американских ЗРК Patriot, которые созданы для защиты объектов в ограниченном секторе пространства – 90 градусов, на дальности до 80 км, - и нередко проигрывают в противостоянии с ракетами и беспилотниками стран третьего мира.Тактика удаленной демилитаризацииНаряду с ежедневным использованием огневого вала артиллерии, массированные и точные ракетные удары России по объектам ВСУ на огромной территории стали наиболее эффективными инструментами демилитаризации Украины и деморализации войск НАТО далеко за ее пределами. В основе успеха – технологическое превосходство Вооруженных сил РФ, слаженная работа штабов всех уровней, военной разведки (космической, радиотехнической, агентурной и специальной), специалистов ракетного вооружения на земле, на море и в воздухе.Боеспособность и оснащенность российских войск позволяют надежно защищать безопасность и суверенитет страны. Размеренная боевая работа рассчитана на недели, месяцы, и даже годы вперед (хорошо, если цели спецоперации будут достигнуты раньше). Продуманная тактика и отлаженная логистика тылового обеспечения ВС России не оставляет ВСУ (и НАТО) шансов для контрнаступления.Запасы российских ракет и снарядов неисчерпаемы, арсеналы позволяют вести активные боевые действия "удаленно", и потери личного состава свести до минимума. Так, упомянутая выше "советская" крылатая ракета Х-22 выпущена в количестве более 1000 единиц. Этот сверхзвуковой монстр стартовой массой около 6 тонн успешно применяется российскими дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Ракета Х-22 способна преодолевать современные системы ПВО, наносить серьезные повреждения даже крупным и хорошо защищенным военным объектам противника (вес боевой части до 950 кг, скорость до 4000 км/час, дальность до 550 км).По данным Минобороны РФ, в последние годы количество носителей высокоточного оружия выросло в 13 раз, арсенал крылатых ракет наземного, воздушного и морского базирования увеличился в 37 раз. Непрерывное производство новых ракет Х-101 (дальность до 5500 км), "Калибр" (до 2600 км), "Кинжал" (до 2000 км), "Оникс" (до 800 км) организовано в три смены и, разумеется, противник не дождется опустошения российских арсеналов или ослабления ударов до завершения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.ВСУ несут огромные потери в живой силе и технике, неуклюже отступают в Донбассе. Запад не способен компенсировать разницу потенциалов. Напротив, к разгрому украинских войск в Северодонецке и Лисичанске приложил руку британский премьер Борис Джонсон, который просил Зеленского "продержаться" там до саммита G7.Собственно, террористический характер действий ВСУ никто не скрывал и ранее. Стратегию на подконтрольных РФ территориях украинские СБУ, ГУР и офис президента откровенно называют "контролируемый террор". Глава ГУР (военной разведки) Кирилл Буданов даже подтвердил это в западной прессе. Украинское политическое руководство не понимает, что "контролируемый террор" (уничтожение диверсантами ВСУ и НГУ не военных объектов, а мирных жителей)дает основания считать террористическим все украинское государство. И это весомый аргумент в пользу российской спецоперации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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