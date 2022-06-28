https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/verkhovnyy-sud-abkhazii-vynes-obvinitelnyy-prigovor-po-delu-o-pokhischenii-iriny-dochiya-1039860082.html

Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор по делу о похищении Ирины Дочия

Верховный суд Абхазии вынес обвинительный приговор по делу о похищении Ирины Дочия

Представшие перед судом люди считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в силу приговором суда. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T12:35+0300

2022-06-28T12:35+0300

2022-06-28T12:46+0300

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Абхазии вынесла обвинительный приговор по делу о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве жителя Гудауты Дмитрия Озган. Об этом говорится на сайте Верховного суда. Алхас Дзидзария, признанный виновным в похищении человека, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункты "а" и "б" ч.2 ст. 119 УК Абхазии), в вымогательстве (пункт "б" ч. 3, ст. 160 УК Абхазии), умышленному убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч.2 ст.99 УК Абхазии), а также по двум эпизодам незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия (ч.1. ст.217 УК Абхазии), приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Геннадий Блаб был признан виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (пункты "а" и "б" ч.2, ст. 119 УК Абхазии) и в вымогательстве (пункт "б" ч. 3 ст 160 УК Абхазии). Он приговорен к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Вардена Чантурия суд признал виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (пункты "а" и "б" ч.2, ст. 119 УК Абхазии) и в вымогательстве (пункт "б" ч. 3 ст 160 УК Абхазии). Его приговорили к 9 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Джумбера Авидзба признали виновным в незаконном лишении свободы человека, не связанном с его похищением (ч.1 ст.120 УК Абхазии) и незаконным приобретением и хранением наркотиков без цели сбыта (ч.2 ст.223 УК Абхазии). Его наказанием стали 4 года в исправительной колонии общего режима и штраф. Но, так как Авидзба содержался под стражей и фактически отбыл свой срок, он от назначенного наказания освобожден.Кроме того, суд установил вину Астамура Дзидзария в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" ч.2, ст.99 УК Абхазии) и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч.1, ст.217 УК Абхазии). Но производства дела было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью Дзидзария 4 февраля 2020 года в СИЗО МВД.Ирина Дочия была похищена в июле 2016 года. Ее схватили у дома двое мужчин в масках, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В течение следующих 44 дней ее удерживали в разных местах. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.Еще одним предполагаемым соучастником похищения, помимо осужденных, был Дмитрий Озган, который был убит в ноября 2017 года. В причастности к убийству Озган обвинили Алхаса Дзидзария и его родственника Астамура Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озган делить выкуп за Ирину Дочия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/dvoikh-rossiyan-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1039789427.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201028/Verkhovnyy-sud-otmenil-prigovor-po-delu-o-pokhischenii-Dochiya-i-ubiystve-Ozgan-1031179507.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200208/Sotrudniki-SIZO-stali-figurantami-rassledovaniya-ubiystva-Astamura-Dzidzariya--1029414704.html

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