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Двоих россиян приговорили к лишению свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Двоих россиян приговорили к лишению свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Россияне обвинялись в правонарушениях в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. В ходе судебного следствия они признали свою... 24.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-24T12:00+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии. 7 февраля этого года Ботиев получил сообщение, в котором было указано место хранения наркотиков в Сухуме, от неустановленного следствием лица. Вместе с Синельниковой он приобрел наркотическое вещество "метадон" в особо крупном размере - 57 свертков весом 11,7 грамма, с целью дальнейшего сбыта. В тот же день подсудимые сделали 11 тайных закладок с наркотиками на территории микрорайона Маяк в Сухуме. Каждое место Синельникова сфотографировала на телефон и обозначила их адреса.Также в этот день наркоторговцы были задержаны сотрудниками МВД республики. В кармане куртки Ботиева в ходе личного досмотра были обнаружены оставшиеся 46 свертков с метадоном. Обоих задержанных заключили под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220623/narkotorgovtsa-osudili-v-gagre-1039761930.html
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Двоих россиян приговорили к лишению свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
12:00 24.06.2022 (обновлено: 12:12 24.06.2022)
Россияне обвинялись в правонарушениях в соответствии с пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии. В ходе судебного следствия они признали свою вину в полном объеме.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает
сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.
Вадим Ботиев приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Елена Синельникова приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
7 февраля этого года Ботиев получил сообщение, в котором было указано место хранения наркотиков в Сухуме, от неустановленного следствием лица. Вместе с Синельниковой он приобрел наркотическое вещество "метадон" в особо крупном размере - 57 свертков весом 11,7 грамма, с целью дальнейшего сбыта.
В тот же день подсудимые сделали 11 тайных закладок с наркотиками на территории микрорайона Маяк в Сухуме. Каждое место Синельникова сфотографировала на телефон и обозначила их адреса.
Также в этот день наркоторговцы были задержаны сотрудниками МВД
республики. В кармане куртки Ботиева в ходе личного досмотра были обнаружены оставшиеся 46 свертков с метадоном. Обоих задержанных заключили под стражу.