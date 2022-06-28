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https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/vystavka-posvyaschennaya-raufu-lakoba-otkrylas-v-sukhume-1039864858.html
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, открылась в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, открылась в Сухуме
Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован, а через несколько лет расстрелян. 28.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-28T15:22+0300
2022-06-28T15:52+0300
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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба открылась выставка фотографий, посвященная памяти сына абхазского политика, Рауфа Лакоба, родившегося ровно сто лет назад, в 1922 году.На выставке представлены фотографий, на которых изображены члены семьи Нестора Лакоба, исторические кадры, на которых руководитель Абхазии сфотографирован вместе с высшими партийными руководителями СССР, в том числе с Иосифом Сталиным и Лаврентием Берия.Памятное мероприятие проходит в доме №32 по улице Лакоба, когда-то в нем жила семья абхазского политика. Выставка, на которой представлено около 30 фотографий, будет открыта до 18:00.31 октября 1937 года, в возрасте 15 лет, Рауф был арестован и около четырех лет провел в тюрьмах в Сухуме, Тбилиси и Москвы. Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и приговорены к расстрелу. 28 июля 1941 года жизни Рауфа, Николая и Тенгиза трагически оборвались.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/ashuba-o-vosstanovlenii-muzeya-nestora-lakoba-zabrezzhila-nadezhda--1036942563.html
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абхазия, новости, выставки, культура

Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, открылась в Сухуме

15:22 28.06.2022 (обновлено: 15:52 28.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован, а через несколько лет расстрелян.
СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба открылась выставка фотографий, посвященная памяти сына абхазского политика, Рауфа Лакоба, родившегося ровно сто лет назад, в 1922 году.
"Мы сегодня собрались для того, чтобы вспомнить сына Нестора Лакоба, ему сегодня исполнилось бы сто лет. Вы знаете, какие испытания выпали на его долю. Не осталось никого из этой семьи. Рауф Лакоба был хорошим ребенком, был близок к людям, любил родственников, уважал своих друзей", - отметила директор музея Людмила Малия.
На выставке представлены фотографий, на которых изображены члены семьи Нестора Лакоба, исторические кадры, на которых руководитель Абхазии сфотографирован вместе с высшими партийными руководителями СССР, в том числе с Иосифом Сталиным и Лаврентием Берия.
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная Рауфу Лакоба в Сухуме
Памятное мероприятие проходит в доме №32 по улице Лакоба, когда-то в нем жила семья абхазского политика. Выставка, на которой представлено около 30 фотографий, будет открыта до 18:00.
Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
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Ашуба о восстановлении музея Нестора Лакоба: забрезжила надежда
28 декабря 2021, 13:35
31 октября 1937 года, в возрасте 15 лет, Рауф был арестован и около четырех лет провел в тюрьмах в Сухуме, Тбилиси и Москвы. Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".
13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и приговорены к расстрелу. 28 июля 1941 года жизни Рауфа, Николая и Тенгиза трагически оборвались.
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