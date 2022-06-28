https://sputnik-abkhazia.ru/20220628/vystavka-posvyaschennaya-raufu-lakoba-otkrylas-v-sukhume-1039864858.html

Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, открылась в Сухуме

Выставка, посвященная Рауфу Лакоба, открылась в Сухуме

Рауф Лакоба был сыном выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба. После убийства отца он был арестован, а через несколько лет расстрелян. 28.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-28T15:22+0300

2022-06-28T15:22+0300

2022-06-28T15:52+0300

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СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В историко-мемориальном музее Нестора Лакоба открылась выставка фотографий, посвященная памяти сына абхазского политика, Рауфа Лакоба, родившегося ровно сто лет назад, в 1922 году.На выставке представлены фотографий, на которых изображены члены семьи Нестора Лакоба, исторические кадры, на которых руководитель Абхазии сфотографирован вместе с высшими партийными руководителями СССР, в том числе с Иосифом Сталиным и Лаврентием Берия.Памятное мероприятие проходит в доме №32 по улице Лакоба, когда-то в нем жила семья абхазского политика. Выставка, на которой представлено около 30 фотографий, будет открыта до 18:00.31 октября 1937 года, в возрасте 15 лет, Рауф был арестован и около четырех лет провел в тюрьмах в Сухуме, Тбилиси и Москвы. Вместе с ним были арестованы другие обвиняемые, Николай Лакоба, Тенгиз Лакоба и Николай Инал-ипа, проходившие по "Делу абхазских юношей".13-15 летние парни были обвинены в контрреволюционной террористической деятельности, и приговорены к расстрелу. 28 июля 1941 года жизни Рауфа, Николая и Тенгиза трагически оборвались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/ashuba-o-vosstanovlenii-muzeya-nestora-lakoba-zabrezzhila-nadezhda--1036942563.html

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