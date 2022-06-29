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Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов в АГУ
Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов в АГУ
В своей речи президент отметил важность качественного образования, пожелал выпускникам побед и достижений на выбранном профессиональном пути. 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T16:15+0300
2022-06-29T16:15+0300
2022-06-29T16:15+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Абхазского государственного университета, сообщает пресс-служба главы государства.Также президент выразил благодарность ректору АГУ Алеко Гварамия и всем преподавателям университета, внесшим свой вклад в обучение молодых специалистов.Бжания добавил, что развитие государства невозможно без качественного образования и добавил, что задача властей состоит в том, чтобы у выпускников вуза были возможности для развития их потенциала и реализации в профессиях, которые они себе выбрали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/vtoroy-konkurs-molodykh-liderov-gordost-abkhazii-proydet-v-agu-1039845573.html
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абхазия, аслан бжания, агу
Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов в АГУ
В своей речи президент отметил важность качественного образования, пожелал выпускникам побед и достижений на выбранном профессиональном пути.
СУХУМ, 29 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Абхазского государственного университета, сообщает
пресс-служба главы государства.
"У каждого из вас свой уникальный путь, впереди у вас всех много побед и достижений. Убежден, что знания, которые вы получили в стенах Абхазского государственного университета, будут надежным фундаментом в вашей профессиональной деятельности," - заявил Бжания.
Также президент выразил благодарность ректору АГУ Алеко Гварамия и всем преподавателям университета, внесшим свой вклад в обучение молодых специалистов.
Бжания добавил, что развитие государства невозможно без качественного образования и добавил, что задача властей состоит в том, чтобы у выпускников вуза были возможности для развития их потенциала и реализации в профессиях, которые они себе выбрали.