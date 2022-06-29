https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-tseremonii-vrucheniya-diplomov-v-agu-1039900188.html

Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов в АГУ

Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов в АГУ

В своей речи президент отметил важность качественного образования, пожелал выпускникам побед и достижений на выбранном профессиональном пути. 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T16:15+0300

2022-06-29T16:15+0300

2022-06-29T16:15+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Абхазского государственного университета, сообщает пресс-служба главы государства.Также президент выразил благодарность ректору АГУ Алеко Гварамия и всем преподавателям университета, внесшим свой вклад в обучение молодых специалистов.Бжания добавил, что развитие государства невозможно без качественного образования и добавил, что задача властей состоит в том, чтобы у выпускников вуза были возможности для развития их потенциала и реализации в профессиях, которые они себе выбрали.

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