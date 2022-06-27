Второй конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ
14:10 27.06.2022 (обновлено: 18:03 27.06.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новый конкурс Гордость Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подать заявку для участия в конкурсе молодых лидеров "Гордость Абхазии" можно будет с 1 по 7 июля.
СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском государственном университете объявили о проведении второго конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии".
Принять участие в конкурсе могут студенты последних курсов бакалавриата всех вузов и молодые люди до 35 лет.
"Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России", – сказала председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба.
Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.
На первом этапе желающие принять участие в конкурсе должны подать резюме и отправить видеоэссе длительностью не более трех минут о том, как они видят Абхазию в 2030 году, отметила Хашба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового конкурса "Гордость Абхазии"
"После просмотра видеоэссе и после того, как конкурсная комиссия ознакомится с резюме, вы будете приглашены на индивидуальное собеседование. По итогам первого этапа будет сформирован первый рейтинг конкурсантов. Во втором этапе вы будете проходить единый управленческий тест и путем кумулятивного подсчета баллов, будет сформирован второй рейтинг конкурсантов", - сказала председатель оргкомитета конкурса.
На третьем этапе конкурсантов ждут управленческие игры, и у них появится презентовать свой собственный проект развития Абхазии согласно их профильному направлению. По итогам будут объявлены трое победителей, у которых появится возможность стажировки и повышения квалификации в России и возможность дальнейшего трудоустройства.
"Мы приняли решение провести конкурс именно здесь, потому что, по нашему мнению, Абхазский государственный университет является сердцем абхазской молодежи. Хотелось бы выразить огромную благодарность Абхазскому госуниверситету за предоставленную возможность и поддержку в проведении конкурса", - сказала Милана Хашба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Милана Хашба
Милана Хашба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Отбор будет проходить в несколько этапов: с 1 по 7 июля – подача резюме, 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.
Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
Впервые конкурс "Гордость Абхазии" провели в 2020 году. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.