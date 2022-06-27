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Второй конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ

Второй конкурс молодых лидеров "Гордость Абхазии" пройдет в АГУ

Подать заявку для участия в конкурсе молодых лидеров "Гордость Абхазии" можно будет с 1 по 7 июля. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T14:10+0300

2022-06-27T14:10+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазском государственном университете объявили о проведении второго конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии".Принять участие в конкурсе могут студенты последних курсов бакалавриата всех вузов и молодые люди до 35 лет. "Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России", – сказала председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба.Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.На первом этапе желающие принять участие в конкурсе должны подать резюме и отправить видеоэссе длительностью не более трех минут о том, как они видят Абхазию в 2030 году, отметила Хашба."После просмотра видеоэссе и после того, как конкурсная комиссия ознакомится с резюме, вы будете приглашены на индивидуальное собеседование. По итогам первого этапа будет сформирован первый рейтинг конкурсантов. Во втором этапе вы будете проходить единый управленческий тест и путем кумулятивного подсчета баллов, будет сформирован второй рейтинг конкурсантов", - сказала председатель оргкомитета конкурса.На третьем этапе конкурсантов ждут управленческие игры, и у них появится презентовать свой собственный проект развития Абхазии согласно их профильному направлению. По итогам будут объявлены трое победителей, у которых появится возможность стажировки и повышения квалификации в России и возможность дальнейшего трудоустройства.Отбор будет проходить в несколько этапов: с 1 по 7 июля – подача резюме, 18 июля - видеоэссе и собеседование, 25 июля – тестирование, 1 августа - финал конкурса и представление проектов участников.Цель конкурса - поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.Впервые конкурс "Гордость Абхазии" провели в 2020 году. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

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