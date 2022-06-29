https://sputnik-abkhazia.ru/20220629/futbolnyy-klub-zenit-otkazalsya-stroitelstva-sportivnoy-bazy-v-abkhazii-1039904492.html

Футбольный клуб "Зенит" отказался от строительства спортивной базы в Абхазии

Футбольный клуб "Зенит" отказался от строительства спортивной базы в Абхазии

О планах по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района в марте этого года сообщал директор центра подготовки и повышения квалификации... 29.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-29T17:55+0300

2022-06-29T17:55+0300

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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района, сказал в эфире радио Sputnik председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз.Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. Сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolist-zenita-vladislav-radimov-pobyval-v-novom-afone-1038235248.html

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