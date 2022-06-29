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Футбольный клуб "Зенит" отказался от строительства спортивной базы в Абхазии
Футбольный клуб "Зенит" отказался от строительства спортивной базы в Абхазии
О планах по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района в марте этого года сообщал директор центра подготовки и повышения квалификации... 29.06.2022, Sputnik Абхазия
2022-06-29T17:55+0300
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СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района, сказал в эфире радио Sputnik председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз.Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. Сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения.
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Футбольный клуб "Зенит" отказался от строительства спортивной базы в Абхазии
17:55 29.06.2022 (обновлено: 17:56 29.06.2022)
О планах по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района в марте этого года сообщал директор центра подготовки и повышения квалификации тренеров "Зенита" Сергей Морозов.
СУХУМ, 29 июн – Sputnik.
Питерский футбольный клуб "Зенит" остановил проект по строительству спортивной базы в поселке Цандрыпш Гагрского района, сказал в эфире радио Sputnik
председатель Госкомспорта Абхазии Джемал Губаз.
"Мы сильно надеялись, что в нашей стране Санкт-Петербургский "Зенит" построит спортивную базу мирового уровня. Но, к сожалению, насколько мне известно, этот проект прекращен. В данный момент я не хочу это комментировать. Я видел макет этой очень современной базы международного уровня, и мы сожалеем, что все остановилось", - отметил он.
Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. Сегодня в отделении филиала академии в Гудауте существуют группы 2012-2013 годов рождения, в Сухуме 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне 2008-2009 годов рождения.