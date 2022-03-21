https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolist-zenita-vladislav-radimov-pobyval-v-novom-afone-1038235248.html

Знаменитый футболист "Зенита" Владислав Радимов посетил филиал клуба в Новом Афоне

Знаменитый футболист "Зенита" Владислав Радимов посетил филиал клуба в Новом Афоне

Владислав Радимов – знаменитый футболист, в течение карьеры игравший в петербургском "Зените", испанской "Сарагосе", болгарском "Левски" и сборной России. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-21T19:09+0300

2022-03-21T19:09+0300

2022-03-21T19:53+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бывший полузащитник питерского футбольного клуба "Зенит", а ныне футбольный тренер Владислав Радимов побывал в Новом Афоне, где встретился с юными игроками филиала клуба.Он отметил, что в Абхазии родилось много талантливых футболистов, которые стали настоящим достоянием этого вида спорта."Достаточно вспомнить Виталия Дараселия, забившего мяч за тбилисское "Динамо" в финале Кубка кубков, который известен всему миру. Это был один из ярчайших обученных футболистов в истории советского футбола. Я сказал пацанам – "любите футбол, играйте в него как можно больше, и тогда у вас что-то получится", - сказал Радимов и добавил, что сыграет с ребятами в футбол, если те разрешат.Владислав Радимов – знаменитый футболист, в составе "Зенита" ставший чемпионом России, выигравший кубок и суперкубок страны, обладатель кубка UEFA и суперкубка UEFA. В данное время Радимов входит в тренерский штаб петербуржского "Зенита" и работает главным тренером команды "Зенит 2".Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. На территории республики расположено несколько отделений филиалов в академии - в Гудауте играют юные футболисты 2012-2013 годов рождения, в Сухуме - группы спортсменов 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне - футболисты 2008-2009 годов рождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html

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